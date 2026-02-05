『人はなぜラブレターを書くのか』綾瀬はるか、當真あみ、細田佳央太らのエモーショナルな瞬間を切り取った場面写真12点解禁
綾瀬はるかが主演する映画『人はなぜラブレターを書くのか』より、エモーショナルな瞬間を切り取った場面写真12点が解禁された。
【写真】綾瀬はるからの表情が心揺さぶる！ 『人はなぜラブレターを書くのか』場面写真ギャラリー
2000年3月に起こった地下鉄脱線事故でその短い生涯の幕を閉じ富久信介さん。そんな彼に、密かに想いを寄せていた少女。通学電車の中でだけで会える、名前も知らず、話したこともない2人の淡い恋が、不慮の事故により突如終わりを迎えた。
時は流れ2020年、富久さんが通っていた大橋ボクシングジムの大橋秀行会長の元へ、あの少女からメッセージが届きます。当時の彼への想いや通学時の思い出がつづられていたラブレターは20年の時を経て、彼の家族の元に届き、息子の知られざる青春の断片と成長を知ることができた。この奇跡の物語に感銘を受けた石井裕也監督が映画化を熱望し、実現に至った。
主演に綾瀬はるかを迎え、當真あみ、細田佳央太、妻夫木聡、菅田将暉、佐藤浩市と豪華キャストが集結し、感動の実話を基に紡がれる珠玉の物語に命を吹き込む。
1通の手紙“奇跡”を起こす本作。石井監督の手腕と実力派俳優陣が魅せる心揺さぶるシーンを切りとった場面写真12点が解禁となった。
深夜に手紙をしたためる現代のナズナ（綾瀬はるか）。そんな彼女が想い出す、高校生のナズナ（當真あみ）と当時ひそかに想いを寄せていた富久信介（細田佳央太）の瑞々しいカット。ナズナからの手紙を読み、改めて亡き息子に想いを馳せる父・富人隆治（佐藤浩市）と母・晴子（原日出子）。大きな喪失感を抱えながらも懸命に生きてきた夫婦の時間が動き出す瞬間は、観る者の心を震わせる。
さらに、ボクシングジムで信介と共に汗を流す先輩・川嶋勝重（菅田将暉）とのトレーニングシーンや、信介の訃報を聞き、焦燥感を隠せない川嶋とボクシングジムの会長・大橋秀行（音尾琢真）。そして、ナズナが夫・良一（妻夫木聡）と浜辺笑顔で歩く姿と、一変して真剣な表情を見せる良一。なぜ、ナズナは長い時を経てラブレターを書いたのか―。
実力派俳優陣と石井監督が魅せる、心揺さぶる表情と色鮮やかで豊かな世界観が伝わってくる。
映画『人はなぜラブレターを書くのか』は、4月17日公開。
