【イタリア・ミラノ５日発】フィギュアスケート男子でミラノ・コルティナ五輪代表の佐藤駿（エームサービス）は、初の大舞台を楽しんでいるようだ。

この日は公式練習後に報道陣の取材に応じ「詰められるところはここまでの練習でやってきたと思っている。あとは自分のやるべきことを出すだけ」と決意表明。相棒である４回転ルッツの状態については「今日練習した感覚だとすごいよかった。この調子でいければと思っている」と手応えを語った。

選手村では他競技のアスリートとまだ交流できないものの、さまざまな場面で五輪の雰囲気を味わっているという。鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）とは「興奮しながら『すごいね』『やっと来たね』というような話をしながら写真を撮った」と頬を緩めた。

競技は６日の団体戦からスタート。「団体に関してはまだ（メンバーに入るか）わからないけど、もし（出場機会が）あればしっかりと頑張りたいと思っている。個人では自分の自己ベスト出してメダルを獲得できるように頑張りたいと思っている」と目標を口にした。

五輪には魔物がいると言われるが「緊張せずに自分のスケートができれば」。己に集中し、納得のパフォーマンスを発揮してみせる。