2月4日、ボーイズグループ「JO1」の元メンバー、鶴房（つるぼう）汐恩がInstagramとYouTubeチャンネルを開設。ソロ歌手としてのデビュー曲をリリースすることを発表した。

《Instagramを開設しました! 今日12：00〜YouTubeにて 僕が作った曲のMVが公開されます ぜひ、聞いてください!》と予告し、続けて《これから少しずつにはなりますが、色々な活動をしていきたいと思っています。宜しくお願いします》と述べ、今後の活動が歌唱だけにとどまらないことを示唆した。

「鶴房さんは2025年6月、日本では違法なオンラインカジノを利用していたことが発覚し、活動を休止しました。8月に賭博罪にて略式起訴され、そのまま復帰することなく、2025年12月末をもって所属事務所との専属マネジメント契約を満了、JO1での活動も終了しました。事務所は《本人から、ファンの皆さま、メンバー、関係者の皆さまに対しての深い悔悟の念に加え、契約ならびに活動終了の強い意向が示されました。弊社といたしまして、その意向を尊重し、今回の結論に至りました》と発表し、鶴房さんの意思による脱退が強調されていました」（芸能担当記者）

一連の騒動で“推し”を失った状態になっていたファンは、鶴房の活動再開を歓迎しているようだ。Xでは

《鶴房汐恩ソロ活動激アツ 脱退すること知って激萎えしとった友達大喜び案件でまじでよかったって感じ》

《鶴房汐恩の可能性無限大すぎる》

《幸せすぎて体が喜んでる 私の好きな鶴房汐恩のままで嬉しい》

などの声が集まっている。一方で、違法行為後のグループ脱退という身勝手な行動をいまだ許せないJO1ファンは多く、そちらからの厳しい意見も書き込まれている。

《鶴房汐恩は自分が違法賭博をしたことによって、JO1をぶち壊したこと、JO1に傷をつけたことを忘れずに生きてください。グループを辞めても『元JO1』って肩書きは一生外せない。だから辞めた後もJO1に迷惑をかけるような行動はしないでくださいね》

《予想はしてたけど戻ってくるの早いよね 5周年という大事な1年間を半年以上も掻き回してぶち壊してオタクも傷付けてビークラという最高な楽曲の披露も全然できずだったのに本人だけはさっぱり身綺麗な感じで再出発なの本当にモヤモヤする》

2020年に結成したJO1の5周年イヤーに泥を塗ったと、ファンは恨みを抱えているようだ。

「グループを脱退し、事務所も退所して、禊は済んだという判断なのでしょうが、グループの一部ファンはなお批判を繰り返しています。アーティスト名は『BONBON.』とし、今後は個人ファンクラブ開設や、ライブ活動などがメインになるでしょう」（前出・芸能担当記者）

今後は、いい意味で世間を驚かせてほしいものだ。