◇東大阪少年硬式野球協会主催「第２０回新人親善野球大会」（１月３１日・花園セントラルスタジアム）

大阪中央支部による「第２０回東大阪少年硬式野球協会主催 新人親善野球大会」は１月３１日に決勝が行われ、予選リーグ２位通過の東大阪布施ボーイズが逆転優勝を飾った。予選で敗れたナガセボーイズに、決勝でリベンジ。新年最初の大会で、新２年生世代が好発進を決めた。

決勝で敗れたナガセ・中尾主将の視線は、真っすぐに向けられた。「最後まで諦めず、皆でつないだ。皆が監督やコーチに言われてきたことを意識して、できたのが良かった」。収穫と手応えのある準優勝に、言葉は力強かった。

準決勝の初回、３安打ながら４四球や相手の拙守をついて８得点。２、３回にもそれぞれ１、２安打で効果的に２点ずつ奪い快勝した。初回の適時打など２安打２打点の角谷は「初回にエラーしていたので、バットで取り返そうと思っていた」。投げてもリリーフで２回無失点と貢献した。

４番・鹿喰（かくい）も初回のタイムリーで仲間を乗せた。しかし、決勝では無安打に終わり「次にやった時は、僕が決められるように頑張りたい」。悔しさを成長につなげる思いは、主将も同じだ。「今回は準優勝だったので、次は皆で優勝を取りに行きたい」と誓った。