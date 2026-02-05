「今日好き」谷村優真、“前髪なし”センター分けで雰囲気ガラリ「一気に大人っぽくなる」の声
【モデルプレス＝2026/02/05】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。夏休み編2025」（毎週月曜21時〜）に参加している谷村優真が2月4日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジした姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「一気に大人っぽくなる」今日好き出身17歳美女のイメチェン
谷村は投稿で「意外と前髪無い歴の方が長いです！」とつづり、新しいヘアスタイルの写真を3枚投稿。ゆるく巻いたロングヘアにセンターで分けた前髪なしスタイルで、落ち着いたブルートーンのトップスに身を包んだ落ち着いた姿を公開している。
この投稿には「前髪なしも似合いすぎ」「一気に大人っぽくなる」「お姉さん感が最高」「どんな髪型でも可愛い」「雰囲気変わる」などの反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。谷村は「チェンマイ編」にて倉澤俊とカップル成立した。（modelpress編集部
【Not Sponsored 記事】
【写真】「一気に大人っぽくなる」今日好き出身17歳美女のイメチェン
◆谷村優真、前髪なしヘアで印象ガラリ
谷村は投稿で「意外と前髪無い歴の方が長いです！」とつづり、新しいヘアスタイルの写真を3枚投稿。ゆるく巻いたロングヘアにセンターで分けた前髪なしスタイルで、落ち着いたブルートーンのトップスに身を包んだ落ち着いた姿を公開している。
◆谷村優真の投稿に反響
この投稿には「前髪なしも似合いすぎ」「一気に大人っぽくなる」「お姉さん感が最高」「どんな髪型でも可愛い」「雰囲気変わる」などの反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。谷村は「チェンマイ編」にて倉澤俊とカップル成立した。（modelpress編集部
【Not Sponsored 記事】