◇東大阪少年硬式野球協会主催「第２０回新人親善野球大会」（１月３１日・花園セントラルスタジアム）

大阪中央支部による「第２０回東大阪少年硬式野球協会主催 新人親善野球大会」は１月３１日に決勝が行われ、予選リーグ２位通過の東大阪布施ボーイズが逆転優勝を飾った。予選で敗れたナガセボーイズに、決勝でリベンジ。新年最初の大会で、新２年生世代が好発進を決めた。

寒さを忘れて、歓喜に跳ねた。東大阪布施が、予選リーグで敗れたナガセに５点差をつける快勝で雪辱Ｖ。難波主将は「去年から優勝、優勝と言ってきてできなかった。今年１発目（の大会）をいい形で優勝できて良かった」と２６年最初の大会を笑顔で戦い終えた。

悔しさを晴らした。１週間前の対戦は逆転サヨナラ負け。そのマウンドにいたのが澤井だ。リベンジの機会は１点を追う３回２死二、三塁。気迫で中前へ運んだ。決勝点となる逆転２点打に「やり返したいなと思っていた。打てて良かった」と熱い気持ちを込めた。

背番号４８だけじゃない。打線は７人が安打、５人が打点をマークし計１１安打８得点。先発・森が２回３安打２失点と粘投し、２番手・豊嶋は３回０封でつないだ。最終回はエース・山地が１失点に抑えて逃げ切り。先発で３回無失点の準決勝に続くフル回転に「どうすればチームのためになるか考えていた」とナイン一丸の思いを代弁した。

１年生タイトル初奪取で、新年最高のスタート。ただ、４月にはもうルーキー卒業だ。「１個で満足せず２個、３個と一つでも多く優勝したい」と難波。この日は封印した「全国」への誓いは、その先に掲げる。