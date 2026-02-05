レアル・マドリードからリヨンへ期限付き移籍中のエンドリッキが強烈一撃

スペイン1部レアル・マドリードからフランス1部リヨンへと期限付き移籍中のブラジル代表FWエンドリッキがロケットのような強烈な一撃でゴールネットを揺らした。

リヨンは現地時間2月4日のフランスカップラウンド16で2部スタッド・ラヴァルと対戦。2-0で勝利した。なかなかゴールが奪えない展開だったが、そんな膠着状態を打ち破ったのが先発出場していたエンドリッキだった。中央の密集地帯でこぼれ球を拾った19歳はペナルティーアークの中から迷うことなく左足を一閃。シュートコースは甘かったが、猛スピードのボールにGKは対応することはできず、ボールはゴールに突き刺さった。

18歳でレアル・マドリードに引き抜かれたブラジルの神童も今季は思うように出番が得られず、この冬にフランスへと新天地を求めた。デビュー戦でゴールを決めて最高のスタートを切ると、リーグ・アン第19節のメス戦ではハットトリックを記録するさすがの実力を見せつけた。これでリヨン移籍後は5試合で5ゴール1アシスト。驚異的なペースで得点に関与している。

スポーツ専門テレビ「ESPN」の公式Xは「エンドリッキがロケットのようなシュートをネットに突き刺した。これでリヨンですでに5得点。居場所を見つけた」とそのシュートの強烈さと圧巻のパフォーマンスを称えている。

出場機会を手にしてまさに水を得た魚のごとき活躍。ワールドカップ出場のためにも必要な結果を残し続けている。（FOOTBALL ZONE編集部）