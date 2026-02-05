東京ディズニーランドでは、2026年4月9日からスペシャルイベント「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」を開催！

イベント開催に先駆け、2026年3月9日より、ポップでカラフルなスペシャルメニューが登場します。

今回は、対象のメニューを自分好みにアレンジできる2種類のトッピング「カラフルポップシュガー」と「ドライストロベリー＆ビスケット」を紹介します。

東京ディズニーランド「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」カラフルポップシュガー／ドライストロベリー＆ビスケット

価格：対象のメニューにプラス250円

販売期間：2026年3月9日〜2026年6月30日

販売店舗：東京ディズニーランド「アイスクリームコーン」ほか

カラフルポップシュガー

イエロー、ブルー、ピンクなど、カラフルな色合いがかわいいシュガーのトッピング。

ハートや星の形もミックスされており、振りかけるだけでメニューが一気にポップな雰囲気に変わります。

「パルパルーザ・パルフェ」のトッピングとしてはもちろん、対象のドリンクやポップコーンなどにプラスして、写真映えするカスタマイズを楽しむのもおすすめです。

ドライストロベリー＆ビスケット

砕いたココアビスケットと、甘酸っぱいドライストロベリーをミックスしたトッピング。

ザクザクとした食感と、ベリーの酸味、カカオの風味がアクセントになります。

スウィーツやドリンクに振りかければ、味の変化とともに食感の楽しさもプラスできる一品です。

いつものメニューをさらに楽しくカスタマイズ！

東京ディズニーランド「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」カラフルポップシュガー／ドライストロベリー＆ビスケットの紹介でした。

東京ディズニーランド「ディズニー・パルパルーザ」第6弾“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”まとめ 東京ディズニーランド「ディズニー・パルパルーザ」第6弾“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”まとめ 続きを見る

※価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

※一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。

※レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。

©Disney

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post トッピングして楽しくアレンジ！東京ディズニーランド「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」カラフルポップシュガー／ドライストロベリー＆ビスケット appeared first on Dtimes.