東京ディズニーランドでは、2026年4月9日からスペシャルイベント「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」を開催！

イベント開催に先駆け、2026年3月9日より、ポップでカラフルなスペシャルメニューが登場します。

今回は、3つのフレーバーが混ざり合った見た目もかわいい「カラフルマーブルアイス（ストロベリー、バニラ、ソーダ）」を紹介します。

東京ディズニーランド「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」カラフルマーブルアイス

価格：450円

販売期間：2026年3月9日〜2026年6月30日

販売店舗：東京ディズニーランド「アイスクリームコーン」

東京ディズニーランドのスペシャルイベント「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」に合わせて、パステルカラーのマーブルアイスが登場！

このアイスクリームは、ストロベリー、バニラ、ソーダの3種類のフレーバーがミックスされており、ソーダの爽やかな風味が印象的です。

トッピングには、鮮やかなブルーのチョコレートを使用。

このチョコレートは口の中でパチパチと弾ける仕掛けになっており、ヴァネロペの元気なイメージにぴったりな楽しい食感をプラスしています。

カップまたはコーンから選んで楽しめる、フォトジェニックなアイスクリームです。

さらに、プラス250円で「カラフルポップシュガー」や

「ドライストロベリー＆ビスケット」のトッピングを追加することも可能。

カリカリ、サクサクとした食感をプラスして、自分好みにカスタマイズするのもおすすめです。

パチパチ弾けるチョコがアクセント！

東京ディズニーランド「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」カラフルマーブルアイスの紹介でした。

※価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

※一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。

※レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。

