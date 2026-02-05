東京ディズニーランドでは、2026年4月9日からスペシャルイベント「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」を開催！

イベントの開催に先駆け、2026年3月9日より、東京ディズニーランドの「ロイヤルストリート・ベランダ」などで、手軽に楽しめるスペシャルドーナツが登場。

ヴァネロペをイメージしたカラフルなデコレーションと、さわやかなレモン風味が楽しめるスウィーツがラインナップされます。

東京ディズニーランド「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」スペシャルドーナツ（レモン風味）

発売日：2026年3月9日

価格：450円

販売期間：2026年3月9日〜2026年6月30日

販売店舗：東京ディズニーランド「ロイヤルストリート・ベランダ」ほか

アドベンチャーランドにある「ロイヤルストリート・ベランダ」などをはじめとする店舗では、食べ歩きにもぴったりなスペシャルドーナツが販売されます。

イベントの主役であるヴァネロペのポップで元気なキャラクター性を、鮮やかな色合いと味わいで表現した一品です。

ヴァネロペをイメージしてデコレーションされたドーナツは、ピンクやブルーのカラフルな見た目が特徴！

一口食べると、さわやかなレモンの風味が口いっぱいに広がります。

甘さと酸味のバランスが絶妙で、見た目にも味にも爽快感を感じられるスウィーツです。

パーク散策の合間の休憩や、小腹が空いた際のおやつとして手軽に楽しめます。

ヴァネロペのような元気いっぱいのデコレーションと、レモンの爽やかな味わい。

東京ディズニーランド「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」スペシャルドーナツ（レモン風味）の紹介でした。

東京ディズニーランド“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”まとめはこちら☆

※価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

※一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。

※レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。

