東京ディズニーランドでは、2026年4月9日からスペシャルイベント「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」を開催！

イベント開催に先駆け、2026年3月9日より、ポップでカラフルなスペシャルメニューが登場します。

今回は、ヴァネロペをイメージした色合いがかわいい「ピーチスムージー＆ライムゼリー」を紹介します。

東京ディズニーランド「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」ピーチスムージー＆ライムゼリー

価格：1杯 700円

販売期間：2026年3月9日〜2026年6月30日

販売店舗：東京ディズニーランド「トルバドールタバン」

東京ディズニーランドのスペシャルイベント「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」に合わせて、ひんやり冷たいスムージーが登場！

鮮やかなミントグリーンの色合いは、まさにヴァネロペそのもの。

カップの底にはさっぱりとしたライム味のゼリーが入っており、その上に優しい甘さのピーチ味のスムージーが注がれています。

2つの層が口の中で溶け合い、爽やかなハーモニーを楽しめます。

トップには真っ赤なチェリーがトッピングされ、見た目のアクセントになっています。

さらに、プラス250円で「カラフルポップシュガー」や

「ドライストロベリー＆ビスケット」のトッピングを追加することも可能。

カリカリ、サクサクとした食感をプラスして、自分好みにカスタマイズするのもおすすめです。

ヴァネロペカラーの爽やかなスムージー！

東京ディズニーランド「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」ピーチスムージー＆ライムゼリーの紹介でした。

※価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

※一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。

※レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。

