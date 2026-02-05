米国政府が韓国に対する関税を引き上げるために官報掲載を準備する中で、韓国政府が発効猶予などを通じた「時間稼ぎ」に出た。

訪米を終えた5日に帰国した韓国産業通商部の呂翰九（ヨ・ハング）通商交渉本部長は、「米国官報に関税引き上げ措置が掲載されても引き上げが即時なのかでそうなければ1〜2カ月の猶予期間があるのかが重要だ」と明らかにした。

呂本部長はこの日仁川国際空港で記者らと会い、「韓国は対米戦略投資合意を善意で履行するために努力しているので官報掲載自体が必要でないとの立場で米国を説得している」としながらこのように話した。呂本部長は関税協議に向け先月29日に米国に急派されていた。

現在米国政府は関税再引き上げと関連した官報掲載を準備中だ。実務ラインで文案作業は完了しており、これを基に商務省、司法省、通商代表部（USTR）など関係省庁間の調整作業が進められているという。韓国政府は官報掲載を防ぐために産業通商資源部の金正官（キム・ジョングァン）長官と外交部の趙顕（チョ・ヒョン）長官などの通商・外交分野のトップを米国に派遣したが、関税再引き上げに対する米国側の気流変化はまだない状況だ。

呂本部長も米国訪問中にUSTRのスウィッツァー副代表らと会い関税再引き上げに対する韓国政府の立場を説明したが特別な成果を出せなかった。カウンターパートであるUSTRのグリア代表との面談もかなわなかった。呂本部長は「韓国は関税合意を忠実で速やかに履行する意向がある点を強調した。韓国がこのように善意で努力しているが、関税引き上げにつなげられるのは望ましくないという点も説得した」と話した。

韓国政府は対米投資特別法が通過するまで時間を稼ぐ目的で、米国に官報が掲載されても関税再引き上げ発効を猶予してほしいと説得しているという。前日与野党は対米投資特別法処理に向けた国会特別委員会を構成し、1カ月以内に立法手続きを完了することで合意した。呂本部長は「米国の立場を予断するわけにはいかないが（米国が）関税引き上げの最も大きな理由として掲げたのが対米投資特別法の立法遅れなので韓国国会で与野党合意によりもう少しスピードを出すという部分は明らかに役立つだろうと考える」と話した。

呂本部長は米国の官民で問題が提起されているデジタル規制とクーパン問題と関連し「通商協議の具体的な内容をすべて明らかにすることは難しい」としながらも、「昨年11月に両国が合意したジョイントファクトシートには投資だけでなく非関税障壁などさまざまな要素が含まれており、こうした問題が摩擦に拡大しないように慎重に管理していくことが必要だ」と話した。