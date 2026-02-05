2025年度、清水港には過去最多となる大型クルーズ船が寄港予定で、いまや観光面でも日本を代表する港です。そこで、今、乗客に、より多くのお金を静岡で使ってもらおうと新たな取り組みが始まっています。その最前線に密着しました。



今や3日に1回のペースで清水港にやってくる大型クルーズ船。



2025年に就航したばかりの日本の「飛鳥Ⅲ」から乗客の定員が3600人を超える超大型の外国クルーズ船まで、2025年度は102隻が寄港予定です。





2026年度もすでに100隻以上が寄港する見込みで、本州では最も多く、日本が含まれるクルーズツアーでは寄港地として選ばれる港としての地位が確立されつつあります。そこには「富士山」という絶対的な存在がありますが、それだけに頼っていては静岡県内へのメリットは限定的です。せっかく100隻以上も立ち寄るようになったクルーズ船の乗客に、県内でお金を使ってもらい、経済効果をもっと広げていく段階にいま突入しているのです。（静岡商工会議所 岸田 裕之 会頭）「目的を持って来ていただくことが非常に重要。できるだけ高いお金を落としていただきたい」富士山が目的だった乗客たちに静岡の別の魅力も提案することでこれまでクルーズ船のメリットがなかったエリアでもお金を使ってもらい、静岡全体を潤わせたいと新たな取り組みが始まったのです。先週、静岡駅には「清水港クルーズ船商談会公式ツアーファムトリップ」と書かれた看板を持つ人たちの姿が。実はこれ、クルーズ客向けのツアーで、これまでになかった場所を組み込んでもらおうと静岡市が中心となり初めて開催された視察ツアー。（静岡市 クルーズ政策監 山粼 紀彦さん）「関係者をお呼びして視察し。定番のコースにないところを巡ってもらい次のヒントになればと思います」この日参加したのは、クルーズ船の会社やツアーを企画する旅行代理店など3人。現状での、清水港に寄港したクルーズ船のツアーについて聞いてみると…。（旅行会社）「現在は久能山東照宮と三保の松原が鉄板のコースになっていて、それ以外にもまだまだ魅力的なコンテンツがあるんじゃないかな」（旅行会社）「清水エリアがメインで。ここでしかできないことや体験 何かもう少しプラスアルファのものを探していきたい」基本的にクルーズ船は、1隻につき一つの旅行代理店がすべてのバスツアーを企画していて各港で6～8種類のツアーが開催されます。静岡県内には、魅力的な観光スポットが多数ありますが、現状では、清水港に近い三保松原や日本平夢テラスなど限られた場所になってしまうといいます。とはいえ、清水港に寄港している時間は10時間ほどあり乗客には富裕層も多いため彼らに刺さるプランを提案できれば、大きなマネーをゲットするチャンスがあるのです。一行はタクシーに乗り込み向かったのは…なぜか住宅街へ。到着した先にあったのは古民家。早速、中に入ると部屋には書道のセットが。しかしこれ、普通の書道ではないようで…。（書道家 松蘭さん）「早速、抹茶の墨を作っていきましょう」なんと、ここで体験できるのは世界的ブームになっている抹茶を使った書道。実はいま、外国人観光客は見る・買うだけなく「ここでしかできない体験」が大人気！日本の文化と静岡らしさを組み合わせた、ここにしかない新しい体験に旅行のプロたちも熱視線を送ります。さらにこれ、ただ書くだけではなく掛け軸にして、ほかでは買えないおみやげにすることができるのです。（旅行会社）「多分ペイントの一環で面白いんじゃないかなと。なかなか文字を書くというのが外国の方ではないので」再びタクシーに乗り込み次の目的地へ向かいます。周りは山の景色に変わりやってきたのはオクシズにあるウイスキー蒸留所。清水港から50分ほどかかりますが、それでもここを紹介したわけは…。（静岡市 クルーズ政策監 山粼 紀彦さん）「外国船・日本船もかなり船内にはいろんな素敵なバーがあるお酒が好きな方がそこそこいらっしゃる中で。オクシズ辺りにも足を伸ばしていただけることにつながっていけばと期待している」この「ガイアフロー静岡蒸留所」では、製造に使う木桶や蒸留する際に燃やす薪に地元・オクシズ産の木を使っていて、静岡にこだわったストーリー性と、ここでしか作れないウイスキーというレア感が、外国人には特に受けると踏んでいるのです。（旅行会社）「地域ならではのところにすごいこだわりがあるのが魅力的。ストーリー性もあるし地域貢献もしているのはすごい。今のところすごく興味がある」しかし、その一方で、旅行者目線のこんな指摘も…。（船会社）「結構詳しくご説明をいただくが、皆さんが皆さん興味があるわけではないと思うので、そこをどうやったら楽しんでもらえるか。ある程度ユニークさがあれば受けるんじゃないかなと思う」（ガイアフロー 中村 美香 副社長）「チャンスだと思っています。いろいろなお客様来られるので、私どもも勉強しながらそれをビジネスに活かしていきたい」ところで、最近のクルーズ客はツアーに何を求めているのでしょうか。（旅行会社）「もっとアクティブなツアーとかを出してほしいみたいなのがあって、サイクリングとか自然をバスを使わずにバスを使ってでも、もっと自然を感じながら、街を体感しながら観光したいみたいな声が出てきている」キーワードは、さまざまな「体験」のようです。その一方で、大人数の受け入れができるかや座敷ではなくいすでの対応が可能かなどクルーズツアーならではのハード面でのハードルもあるようです。そんな中で、売り込むターゲットも重要だといいます。クルーズ船はカジュアル・プレミアム・ラグジュアリーと、大きく分けて3つのクラスがあり客層も変わってきます。（旅行会社）「ただ単に高い商品を置いたからと言ってラグジャリーの方が買うわけでもないので。その商品の過程とかを見て、これならお金かかってて当たり前だなって思ったら、本当に100万円のものも買ってくる。なので、そこの購買力をくすぐるためのコンテンツ作りかな」その体験やモノの価値に見合った売り出し方が重要だといいます。次に訪れたのはヘリポート。紹介するのはヘリのプライベートフライトです。料金も高いため、日本人からしたら夢の体験ですが、海外の富裕層であれば、お金を払ってでも富士山をより近くで見たり海と山が共存する静岡の魅力を感じたいと、受け入れられる可能性に期待しているのです。そして最後に訪れたのは清水港にほど近いオフィスのような場所。中を進むと…扉の先には工場が。ここでは機械部品などを製造していて、日本の高度な職人の技を間近で見ることができます。さらに、こちらでは実際に製作も体験できます。（船会社）「これは面白いかもしれない」SAMURAIPICKという小さな刀を作り持ち帰ることができます。企業側もこれをきっかけにその技術力や製品の良さを広めるチャンスととらえています。（山崎製作所 山崎 瑠璃さん）「クルーズ船がたくさん来ているのはすごく大きなチャンス。海外の方から日本の伝統文化・伝統工芸を見ると、なかなかこの技術は思いつかないと思うので、間近で見ていただくと素晴らしさや職人技を分かっていただける」これまでとは違う静岡の魅力を体験し、関係者たちも手ごたえを感じたようです。（旅行会社）「思った以上に、外国の方への受け入れ体制が整ってる面もすごく魅力的だなと思いましたので、すごく前向きに検討したい箇所があった」（船会社）「自分が思っていた清水・静岡からさらにアップデートされた感じはしますね」クルーズ船の寄港数増加に成功した清水港。今後はそれをいかに生かして、静岡県内に広く経済効果を与えられるか。官民一体となって静岡流のおもてなしの展開が求められます。