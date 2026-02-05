〈「ここまでの反響があるとは」ジャニー喜多川の性加害問題を放送したBBC所属の日本人キャスターが語る“裏話”〉から続く

世界的な速報が起これば、深夜3時でも現場に駆け付ける――。BBCの最前線で活躍する大井真理子氏は、3人の子どもを育てながらそんな激務を続けてきた。

しかし、娘の初めての学校発表会を取材のために欠席した時、車中で送られてきた写真を見て涙したという。働く母親として直面した葛藤と、それを乗り越えた職場環境について語った。（全2回の2回目／はじめから読む）

往復60時間にも及ぶ過酷な取材も

BBCでの速報対応は過酷だ。「何か起きた瞬間に、それが朝の3時だろうと」招集がかかり、誰が最初に行けるかを問われる状況が常態化している。大井氏は当時を「常にスタンバイという感じ」だったと語る。

特に印象深いのは、インドネシアの津波・地震の際の出来事だ。バリで休暇中だった大井氏に現地取材の指示が下る。往復60時間にも及ぶ過酷な取材だったが、問題は帰国のタイミングだった。「金曜日に長女の初めての学校の発表会があってそれには行きたい」と上司に相談したものの、「行けるといいね、間に合うといいね」と言われ、結局間に合わなかった。

先輩女性からのアドバイス

帰りの車中で夫から発表会の写真が送られてきた時、大井氏は涙を流した。「『本当にごめんね』と泣きながら謝ったことを娘は今も覚えていて、『もう二度とミスらないよね、ママ』と言われる」という。



大井真理子氏

しかし、職場の先輩女性からアドバイスを受け、考え方を変えた。「『ごめんね』と言うと、子どもは自分をかわいそうな子だと感じてしまう。そうではなく、『あなたがいい子で留守番してくれたから、ママは良い仕事ができたよ。ありがとう』と伝えれば、子どもは役に立てたと感じられる」と教わったという。

女性管理職50%の環境が生んだサポート体制

BBCでは大井氏の入社当時から、管理職の男女比を「50対50にする」という目標が掲げられていた。実際に彼女の肌感覚では、女性と男性の上司は「ほぼ同数ぐらい」で、働く母親の先輩が多数いる環境だった。

先輩たちは経験に基づくアドバイスも惜しまなかった。入社時24歳だった大井氏に「子どもが欲しいか考えたことはある？」と問いかけ、「ニュースの世界では速報を追いかけるうちに、気づけば手遅れになることもある。自身の経験から、早めに考えておいた方がいい」と助言してくれたという。

大井氏は「私たちの一世代上の方たちが、女性でも戦地から報道できることを体を張って証明してくださった」と、先輩世代への感謝を込めて語った。

