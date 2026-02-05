BBCが制作したジャニー喜多川氏の性加害問題に関するドキュメンタリーは、日本社会に大きな波紋を広げた。

【動画を見る】「ここまでの反響があるとは」ジャニー喜多川の性加害問題を放送したBBCの日本人キャスターが語る“裏話”

しかし、制作に関わった当事者たちでさえ「ここまでの反響があるとは思っていなかったのでは」と振り返る。日本人初のBBCキャスター・大井真理子氏が、この報道の舞台裏と日英メディアの構造的違いを語った。（全2回の1回目／続きを読む）

（初出：「文藝春秋PLUS」2026年1月6日配信）

「なぜ日本社会は何もしなかったのか」

大井氏は番組制作当時を振り返り、制作陣でさえここまでの反響は予想していなかったのではないか、と明かした。番組で報じられた内容は日本の視聴者にとって全く新しい情報ではなく、これまでにも報道され、噂にもなっていたため、「『そうだったんだ、知らなかった』という情報は多分なかったのではないか」と語る。



大井真理子氏

では、なぜBBCの報道が大きな社会的インパクトを与えたのか。大井氏は、問題を一つの番組にまとめ、ジャニーズ事務所に直接コメントを求める記者の姿を含めた「BBCらしいやり方」が影響したと指摘する。さらに、イギリス人記者の視点から「なぜ日本社会はこんなにみんな知ってるのに何もしなかったのか」と問いかけたことが、大きな反響を呼んだと分析した。

「当たり前のこと」が驚かれる現実

興味深いのは、大井氏自身が過去に経験した出来事だ。ジャニー氏が亡くなった際、ウェブサイトの記事で、J-POP界に多大な功績を残した一方で疑惑も報じられてきた「コントロバーシャル（賛否両論）な人物」であると記したところ、「BBCはそんなことを書くんだ」という反応があったという。

また、SMAPが40代になった時期の記事でジャニーズ事務所から写真の使用許可を得た際にも、「BBCがこの写真を使うとは」と驚かれたという。大井氏は「記者として当たり前のこと」をしているだけで驚かれることに「逆に自分がびっくりする」と述べ、日本のメディア環境との違いを実感したエピソードを明かした。

〈「気づけば手遅れになることも…」3児を育てる“日本人初のBBCキャスター”が先輩女性から受けた、育児のアドバイス〉へ続く

（「文春オンライン」編集部）