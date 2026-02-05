58歳・江口洋介、“久しぶりのプライベートな投稿”にファン歓喜「貴重なオフショット！」「かっこいい」
俳優の江口洋介（58）が4日、自身のインスタグラムを更新。昨年末以来となる今年初の投稿に、ファンから歓喜の声が上がった。
【写真】「リラックスしてる姿もとてもかっこいい」久しぶりに公開したオフ感満載の江口洋介
江口は「今年も始まりました。みなさんいかがお過ごしですか？まだまだ寒いですが、心はhotにrelaxしていきましょう」と温かいメッセージを記し、カップ片手に足を組みほほ笑む“ダンディショット”を披露した。
コメント欄には「とてもかっこいいです」「リラックスしてる姿もとてもかっこいいです」「貴重なオフショット！」「スニーカー、カッコいいですね」「久しぶりのプライベートな投稿ありがとうございます」「素敵です」などと、江口の姿を称賛する声が集まっている。
