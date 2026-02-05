フジテレビ系ドラマ『波うららかに、めおと日和』の公式Instagramが更新され、主演の芳根京子が「2026年 第50回エランドール賞」を受賞したことを報告した。

参考：『あんたが』『めおと日和』などから考える“恋愛ドラマ”の変化 2025年ドラマ座談会【前編】

投稿された写真は2枚。1枚目は、芳根と授賞式にお祝いゲストとして駆けつけた和久井映見の2ショットで、ともに黒を基調とした装いの二人が寄り添いながら“永遠ポーズ”を作って笑顔を見せている。2枚目では、芳根がクリスタルのトロフィーを手に満面の笑みを浮かべる姿が収められている。

キャプションでは「第50回 #エランドール賞 授賞式が行われ #芳根京子 さんが受賞されました」と祝福し、「お祝いゲストには #和久井映見 さんが駆けつけてくださいました！」と報告。さらに「久しぶりになつ美＆郁子の2ショットをお届けします」と、劇中の役名を用いて紹介された。

和久井は同作で、主人公・なつ美（芳根京子）の夫である帝国海軍中尉・瀧昌（本田響矢）の上官の妻・柴原郁子役を演じ、新婚の二人を温かく見守る母親的な存在として物語を支えた。

同作は2025年4月期に放送され、ザテレビジョン ドラマアカデミー賞で最優秀作品賞を含む5部門を受賞するなど高い評価を獲得した。（文＝リアルサウンド編集部）