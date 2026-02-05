Suchmosが、これまでサポートメンバーを務めていたベーシスト 山本連（Ren Yamamoto）の正式加入を発表。あわせて、新体制となる6人の姿を収めたニュービジュアルも公開された。

（関連：Suchmos、2025年の帰還を経て未来へと歩き出す 再始動初のツアー最終公演で見た明確な変化）

山本は、自身のバンドだけでなく数々のアーティストのサポートを務めるなど、ジャンルレスに活動。Suchmosとの関係は深く、メンバーとはかねてより旧知の仲であった。山本がSuchmosのステージに初めて立ったのは、昨年6月に横浜アリーナで開催された再始動ライブ『The Blow Your Mind 2025』で、洗練されたグルーヴと空気感でバンドの復活を成功へと導いた。

また、昨年リリースされたEP『Sunburst』では、全曲のレコーディングに参加。その後もアジアツアーや音楽フェスでサポートベーシストを務める中で、バンドにとって不可欠な存在となり、今回の正式加入に至ったという。

（文＝リアルサウンド編集部）