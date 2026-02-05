「贅沢で大人のためのエクレア」スイーツ好き女優が憧れるオークラ東京らしい逸品

スイーツ好き女優・大野いとさんオススメの“おかし”に合うコーヒーを、コーヒー好き女優・美山加恋さんがレコメンドし、フードペアリングする連載「おかしなコーヒーのハーモニー」。大野さん登場回、第32回目の今回は、虎ノ門のホテル「オークラ東京」へ。ホテルの「スイーツ＆デリ」でゲットできるエクレアを紹介します。

圧倒的な品格とゆとりあるホテルのスイーツ＆デリ

先日、用事があって虎ノ門にある「オークラ東京」を訪れる機会がありました。エントランスを抜けた瞬間、和とモダンな美しさが溶け合ったロビーが目の前に広がり、思わず足を止めてしまいます。華美ではないのに、静かに伝わってくる圧倒的な品格とゆとりに、さすが、日本が誇る五つ星ホテルだなと改めて感じました。

「オークラ東京」

もちろん、用事を済ませたからといって、そのまま帰るなんてことはありません。私がいつも楽しみにしているお店が、ロビーの奥にあるのです。それが『オーキッド スイーツ＆デリ』。オークラオリジナルのスイーツをはじめ、厳選されたパンやデリが並ぶ、見ているだけでも心が弾む場所です。

『オーキッド スイーツ＆デリ』のショーケース

そしてこの日のお目当ては、「エクレアショコラ」！ 細くスッと伸びた上品なフォルム、こんがりと美しく焼き上げられたシュー生地の色合いと質感、表面を覆うショコラグラサージュのつややかさ……。その佇まいは、食べる前から「おいしい」が伝わってくるほど。思わず見とれてしまいます。

「エクレアショコラ」（650円）

カカオの魅力を引き出したエクレアに「オークラ東京」らしさを見た

私はお菓子づくりが好きなので、「チョコエクレア」には何度か挑戦しているのですが、いまだに納得のいくものは作れていません。

シュークリームとは違い、あの横長の形にきれいに焼き上げるのが難しく、仕上げのチョコレートも思うようになめらかにならなくて、いつも試行錯誤ばかり。いつか、こんなエクレアが作れるようになりたいな。と、密かな憧れを抱いています。

そんな想いを重ねながらひと口かじると、軽やかに焼き上げられたシュー生地が香ばしく、その中からとろりとなめらかなショコラクリームが広がります。コクはしっかりあるのに後味は驚くほどすっきりとしていて、ビターなグラサージュと合わさることで、味わいに奥行きが生まれます。

甘さに頼らず、カカオそのものの魅力を丁寧に引き出した、贅沢で大人のためのエクレア。まさに「オークラらしい」一品だと感じました。

パンの販売もあります

レモンパイや季節のショートケーキも、とてもオススメですよ。

みなさんもぜひどうぞ

そういえば加恋ちゃん、前々回のコラムで「バナナそのものは苦手だけど、原型がなければ好き」って言っていましたよね。確かに前回のコラムでは、バナナクリームチーズスコーンを食べていて、思わずくすっとしてしまいました。同じバナナなので味はほぼ変わらないのに、形があるのとないので何が違うのか気になります（笑）。

ちなみに私は、パクチーはそのままでも刻んでもペーストになっていても、やっぱり苦手です……！

■『オーキッド スイーツ＆デリ』

［住所］東京都港区虎ノ門2-10-4 オークラプレステージ5階

［電話番号］03-3505-6072

［営業時間］10時〜20時

※パン10時〜、ケーキ11時〜、デリカテッセン11時半〜

［休み］無休

［交通］地下鉄日比谷線虎ノ門ヒルズ駅A2a出口から徒歩約5分

●大野いと（おおのいと）／1995年7月2日生まれ、福岡県出身。2011年に映画『高校デビュー』で女優デビュー。『あまちゃん』をはじめ、映画、ドラマ、舞台で活躍。

【画像】「贅沢な大人のエクレア」スイーツ好き女優絶賛の逸品（5枚）