ナカバヤシは、撮影した写真をその場で感熱紙にプリントできるトイカメラ「トイナカメラスムース」（CAM-T301）を2月上旬に発売する。価格は8360円。

ナカバヤシの「ナカメラシリーズ」の第2弾。インク不要の感熱紙を使用し、撮ったその場でレトロなモノクロ写真をプリントでき、感熱紙ロール1本で約40枚のプリントができる。プリント時の質感は、なめらかな「グレースケール」と、粒感のある「ドットマトリックス」の2種類から選択でき、濃度も3段階で調整できる。

また、別売りのmicroSDカードを使用することで、約100万画素のデジタルカメラとしてフルカラーの写真や動画データを保存することもできる。保存した画像は、後から再プリントできる。

本体には180度回転式のレンズとカラー液晶モニターを搭載しており、自撮りも可能。撮影を盛り上げるフレーム10種類、ミラーフィルターなど8種類のフィルター機能も備える。

本体の大きさは約94×87×43mm、重さは約165g。カラーバリエーションはグリーン、ライトブルー、ピンク、パープルの4色展開。ネックストラップが付属する。専用の感熱紙「トイナカメラスムース専用感熱紙3本入」の価格は1705円。