「美男子だね」中川翔子、双子のかわいい“スライム”姿に反響「めちゃくちゃ可愛くて言葉が出ない」
タレントの中川翔子さんは2月5日、自身のInstagramを更新。双子のかわいい姿を公開しました。
コメントでは「待ち受けを見ていると、癒されるお気持ちになりそうです」「双子君、首の傾げ方が可愛すぎます」「双子ちゃんめちゃめちゃ可愛い過ぎましー」「可愛い 美男子だね」「待ち受け、可愛い〜」「めちゃくちゃ可愛くて言葉が出ない」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
「癒される」中川さんは「わたしの待ち受け 今日は2/5 ふたごの日らしいです！」とつづり、1枚の写真を投稿。双子の息子たちが並んで寝転んでいます。人気作品『ドラゴンクエスト』に登場するモンスター・スライムの洋服をおそろいで着ており、とてもかわいらしいです。
「来年はママも鬼になりたいな、、」4日には「来年はママも鬼になりたいな、、」とつづり、赤鬼と青鬼の服を着た息子たちとのスリーショットを公開していた中川さん。こちらもとてもかわいらしく、癒されます。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
