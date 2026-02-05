タレントの中川翔子さんは2月5日、自身のInstagramを更新。双子の息子のかわいいツーショットを披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：中川翔子さん公式Instagramより）

タレントの中川翔子さんは2月5日、自身のInstagramを更新。双子のかわいい姿を公開しました。

【写真】中川翔子のかわいい息子たち

「癒される」

中川さんは「わたしの待ち受け　今日は2/5 ふたごの日らしいです！」とつづり、1枚の写真を投稿。双子の息子たちが並んで寝転んでいます。人気作品『ドラゴンクエスト』に登場するモンスター・スライムの洋服をおそろいで着ており、とてもかわいらしいです。

コメントでは「待ち受けを見ていると、癒されるお気持ちになりそうです」「双子君、首の傾げ方が可愛すぎます」「双子ちゃんめちゃめちゃ可愛い過ぎましー」「可愛い　美男子だね」「待ち受け、可愛い〜」「めちゃくちゃ可愛くて言葉が出ない」と、絶賛の声が寄せられました。

「来年はママも鬼になりたいな、、」

4日には「来年はママも鬼になりたいな、、」とつづり、赤鬼と青鬼の服を着た息子たちとのスリーショットを公開していた中川さん。こちらもとてもかわいらしく、癒されます。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)