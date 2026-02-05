3月1日から社名をUmiosに変更するマルハニチロは、「新中華街」シリーズから冷凍食品「赤坂璃宮の小籠包」を3月1日に発売する。

「新中華街」シリーズは、“家庭で味わえる本格品質”をコンセプトに、1995年の誕生以来、多くの消費者に支持され、今年で31年目を迎える。

今回、具材や製法にさらにこだわった「新中華街」シリーズにおけるプレミアムラインとして、赤坂璃宮 譚オーナーシェフ監修の「赤坂璃宮の小籠包」を発売する。

小籠包は餃子に次ぐ人気メニュー（マルハニチロ調べ）でありながら、家庭で手作りすることが難しいという課題があった。同商品は、そうした消費者のニーズに応えるべく、肉の旨みが詰まった餡を相性の良い皮で包み込み、さらに独自開発のレンゲ型トレイの採用で、小籠包本来の食べ方で肉汁を余すことなく楽しめる。

同商品の発売によって、「新中華街」シリーズは麺・米飯などの主食から餃子・シュウマイ・小籠包などの総菜メニューまで全13品の充実したラインアップとなり、消費者に多彩な選択肢を提供する。

商品特長は、赤坂璃宮 譚オーナーシェフ監修の、じゅわっとあふれ出す肉汁を楽しめる本格小籠包。濃厚ながらも上品に仕立てた、たっぷりの肉汁が特長になっている。豚肉の旨みを生かした中具を、相性の良い薄皮で包んだ。レンゲ型のトレイで肉汁を最後まで楽しめる。

［小売価格］オープン価格

［発売日］3月1日（日）

