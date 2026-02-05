ロッテは、「小梅グミ」を2月10日にコンビニエンスストア・駅売店先行で発売する。

「小梅」は1974年から販売している、梅素材にこだわったハードキャンディ。あまずっぱい梅の味わいと共に、きゅんと甘酸っぱい小梅ちゃんの恋の物語を届けている。





同品は、小梅ちゃんが慕う真（まこと）さんとの淡い恋のゆくえを予感させる春一番、そこにひらひらと舞う梅の花びら型をイメージしたあまずっぱい梅味のグミとのこと。勉強中や仕事の合間のリフレッシュしたいときなどに、ぜひ楽しんでほしいという。





商品特長は、和歌山県産南高梅を使用（和歌山県産南高梅果汁3％使用（生果汁換算））し、初恋を思わせるあまずっぱくフルーティーな梅の味わいのグミ。赤と黄色の2色の花びら型のグミを並べて、一輪の梅の花を作ることもできる。また手紙の形をした、レアな形のグミもあるので、ぜひ探してみてほしいという。

パッケージは、手に取る度にきゅんと気分が上がる春一番に吹かれる恋する小梅ちゃんデザインで、着物の色違いで全部で3種類となっている。

［小売価格］170円前後（税込）

［発売日］2月10日（火）

ロッテ＝https://www.lotte.co.jp