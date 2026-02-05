ホテル インターコンチネンタル 東京ベイは、ザ・ショップN.Y.ラウンジブティックにて、桃の節句のお祝いを華やかに彩る、いちご尽くしの「ひなまつりロールケーキ」と、花見や春の集まりにおすすめのホテル特製「桜花見弁当」を、2月21日から期間限定で販売する。

「ひなまつりロールケーキ」は、子どもの健やかな成長と幸せを願う「桃の節句」にふさわしく、ふわふわのいちごのロールケーキ生地で、上品な甘さのいちごシャンティと甘酸っぱい丸ごといちごを贅沢に包み込んだ。トップにはやわらかな淡いピンク色のいちごシャンティをあしらい、いちごやエディブルフラワーを飾って、子どものハレの日を華やかに彩る一品に仕上げた。



「桜花見弁当」

「桜花見弁当」は、厳選した食材を使用した華やかな料理の数々を二段のお重に閉じ込めた。一の重には、パテ・ド・カンパーニュ、鴨の照り焼きとくるみのキャラメリゼ、アルコールとも相性の良い帆立貝柱のエスカベーシュ、そして春ならではの食材を使ったアイテムも揃え、花見や春の集まりを華やかに演出する。さらに二の重には、桜鯛のロール寿司、サーモンでアレンジした手毬寿司、花見に欠かせない三色団子、赤飯、桜餅を詰め合わせて春爛漫を表現した。また、ホテルから2キロ圏内へのデリバリーも受け付ける。

麗らかな春の訪れを祝うスイーツと豪華なテイクアウト弁当とともに、家族や大切な人と心躍るひとときを過ごしてほしい考え。

［販売概要］

店舗：ザ・ショップ N.Y.ラウンジブティック（1階）

営業時間：11:00〜19:00

問い合わせ・予約：03−5404−2222（代表）

ひなまつりロールケーキ

予約受付：2月14日（土）〜2月27日（金）まで

※受け取り希望日の4日前までに要予約

販売期間：2月21日（土）〜3月3日（火）

料金：フルサイズ（長さ18cm）4200円／ハーフサイズ（長さ9cm）2300

（すべて税込）

桜花見弁当

予約受付：2月14日（土）〜4月25日（土）まで

※受け取り希望日の5日前までに要予約

販売期間：2月21日（土）〜4月30日（木）

料金：1万3000円（税込）

内容：2〜3名用

※ホテルから半径2キロ圏内にデリバリーサービス（有料）あり

ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ＝https://www.interconti-tokyo.com