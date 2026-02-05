

「ファミリー ポリエチレン 極うす手 ロング」

エステーは、手袋をひじ上までをカバーすることができる水が入りにくい使いきりの家庭用手袋「ファミリー ポリエチレン 極うす手 ロング」を新たにラインアップし、2月12日から全国のスーパー、ドラックストア、ホームセンター、ネットショップなどで発売する。フリーサイズで、内容量は10枚入りとなる。

「ファミリー ポリエチレン 極うす手 ロング」は、半透明で全長60cmあるポリエチレン製の家庭用手袋。ひじ上までカバーできるため食器洗いや掃除の際にも服が汚れにくく、袖口のゴムが作業中のズレを防ぐ。また、食品衛生法適合のため、漬物作りなど食べ物を扱う作業にも使用可能となっている。

サイズはフリーサイズで、手の大きさに関わらず装着可能。また、左右両用で10枚入りなので、作業中に片方が破れた場合でも新しい手袋を取り出して作業を継続できる。

デザインは「ファミリー ニトリルゴム 極うす手」や「ファミリー ビニール 極うす手」といった、使いきりタイプのファミリーシリーズと統一感を持たせ、店頭でも消費者の目に留まりやすいデザインを採用している。

［小売価格］767円前後（税込）

［発売日］2月12日（木）

エステー＝https://www.st-c.co.jp