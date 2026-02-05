LIXILは、システムキッチン「Noct（ノクト）」と「Shiera（シエラ）」のデザインと機能を大幅に刷新し、4月から発売する。

目指したのは、単なる調理の場を超え、お気に入りの家具のように心を満たす「Reラックス（リラックス）キッチン」。意匠性と耐久性を兼ね備えた新素材ワークトップ「リテックス トップ」をはじめ、シンプルなスクエア型シンク、人気のフロントオープン食洗機が美しくに納まるキャビネット、豊富な扉バリエーション、狭小住宅でも設置可能な「幅30cmフロントオープン食洗機」など、美しさも使い勝手も諦めない、新しいキッチンのあり方を提案する。

ノクトとシエラは、人と暮らしに寄り添うLIXILの技術とデザインのもと、空間と美しく調和し、自分らしく過ごせる心地よい“居場所”を提供する「Reラックス キッチン」として生まれ変わる。調理をする人の身体にフィットして家事の負担を減らす技術と、空間に調和するデザインで、毎日の暮らしに安らぎや活力をもたらす。

ノクトのワークトップに導入される新素材ワークトップ「リテックス トップ」。自然素材の表情を高精細に再現した色柄とスリムなデザインが、空間に美しく調和し、こだわりのキッチンを演出する。キッチンのワークトップに求められる水・熱・汚れへの耐性も兼ね備え、表面は鉛筆硬度9H以上で硬いものを置いても傷つきにくく、調味料や油汚れも染み込みにくい仕様を実現している。さらに、新たに採用したシンプルなスクエア型のシンクとの組み合わせでより洗練された空間になる。ワークトップとシンクの継ぎ目を丁寧に仕上げることで、シームレスなデザインを実現し（特許出願中）、手入れも簡単だとか。

容量の大きさや使い勝手の良さから、近年人気が高まっているフロントオープンタイプの食洗機。LIXILは、大容量の食洗機でもキッチンと⼀体化する美しい納まりを実現した。扉のバリエーションも豊富で、質感やニュアンスの異なる多彩な色柄をラインアップしている。インテリア建材「Lasissa（ラシッサ）」シリーズと連動した新色を拡充し、キッチン空間全体をリビング‧ダイニングと統⼀感のあるデザインでコーディネートすることも可能。

市場で需要が急増しているフロントオープン食洗機の幅30cmモデルを新たにラインアップした。これによって、これまでスペース制約から食洗機の設置が難しかったコンパクトなキッチンでも、調理スペースやシンクの広さを犠牲にすることなく導入できる可能性が広がる。幅30cmというスリムな設計でありながら、従来の幅45cm深型スライド食洗機と同等（約6人分・44点）の収納力を確保していることも魅力の1つ。日本の住宅事情に合わせて進化した食洗機で、家事負担の軽減に貢献する。

ノクトで新採用されたリテックストップは、低炭素素材を使用し、製造時に発生するCO2を削減している。また、薄い素材を使用することは、スタイリッシュな意匠を表現できるだけでなく、原材料の使用量削減や製品重量の削減にもつながる。さらに、アルミ部材にはリサイクルアルミを使用した循環型低炭素アルミ「PremiAL（プレミアル）」を採用し、環境負荷の低減にも貢献している。

［小売価格］

ノクト：113万1900円〜

シエラ：74万1400円〜

（すべて税込、工事費別途）

［発売日］4月1日（水）

LIXIL＝https://www.lixil.co.jp