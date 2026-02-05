吉高由里子“あるある”投稿に反響「ほんわか癒されるお話」「その人間味が吉高由里子です！」「ルンルンと歩いてるの可愛いなあ」
俳優の吉高由里子（37）が5日、自身のXを更新。ジムに行くと決めていたはずの1日が思わぬ方向へ進んでいった様子をつづり、反響を呼んでいる。
【写真】「私の今日です」“あるある”投稿が話題の吉高由里子
吉高は「絶対ジム行こうと思って 昨日は誓って寝たはずなのに」と書き出し、起床後の行動を回想。「理由つけては遠回りして 掃除したり 断捨離したり 探した挙句」と、ジムに行かず別のことを次々と始めてしまった心境を明かした。
さらに、「今更シャワーの水圧を理由に シャワーヘッド買いに行こうと ルンルンと歩いて電気屋さんに向かってジムをチャラにしようとしてるのが私の今日です」と告白。最後は「頼む帰りも歩け」と自分自身にツッコミを入れ、投稿を締めくくった。
運動しようと決意したものの、別の理由を見つけて先延ばしにしてしまう流れは、多くの人が経験したことのある“あるある”な展開。吉高の飾らない言葉選びと率直な心情が、多くの共感を集めた。
この投稿にファンからは「ほんわか癒されるお話でした」「ジム通いしているトレーニーにはあるあるですよ〜」「そんな一日もいいですね」「そんな貴女も大好きです」「その人間味が吉高由里子です！！最高です！」「ルンルンと歩いてるの可愛いなあ」など、温かいコメントが相次いでいる。
【写真】「私の今日です」“あるある”投稿が話題の吉高由里子
吉高は「絶対ジム行こうと思って 昨日は誓って寝たはずなのに」と書き出し、起床後の行動を回想。「理由つけては遠回りして 掃除したり 断捨離したり 探した挙句」と、ジムに行かず別のことを次々と始めてしまった心境を明かした。
さらに、「今更シャワーの水圧を理由に シャワーヘッド買いに行こうと ルンルンと歩いて電気屋さんに向かってジムをチャラにしようとしてるのが私の今日です」と告白。最後は「頼む帰りも歩け」と自分自身にツッコミを入れ、投稿を締めくくった。
この投稿にファンからは「ほんわか癒されるお話でした」「ジム通いしているトレーニーにはあるあるですよ〜」「そんな一日もいいですね」「そんな貴女も大好きです」「その人間味が吉高由里子です！！最高です！」「ルンルンと歩いてるの可愛いなあ」など、温かいコメントが相次いでいる。