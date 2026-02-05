お笑いユニット「ぼる塾」あんり(31)が5日に更新されたテレビ朝日のYouTubeチャンネル「動画、はじめてみました」に出演。デートにまつわる思い出を語った。

冒頭で「最後にしたデートはいつか」との話題になり、あんりは「もう3年前だよ」と回答。お相手は「ぼる塾」きりやはるかの過去のアルバイト先に勤めていたという男性で、「私のことをいいって言ってくれる人がいて。でもそういうのをどうしたらいいか分からないから、はるちゃん伝いに連絡先を交換して“ご飯行きましょう”と。それで、やり取りして“この日に会いましょう”となって、水族館デートした」と明かした。

あんりはこれが人生初デートだったそうだが、「デートって難しい、本当に」と言及。「デートだって心の中でキャッキャしてたんですけど、最初にアシカのショーを見て、20分くらい経ったかなと思って時計を見たら、5分しか経ってなかった。盛り上げないとと思って水族館ロケにしちゃった。急にボケ始めちゃった」と、立ち回りを失敗したと告白。

お相手からは「ちょっとやりすぎ」と言われてしまったそうで、「ちょうどいいのが分からない…」と反省しきりだった。