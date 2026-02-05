◇プロ野球・巨人春季キャンプ（5日、宮崎）

1軍キャンプに参加している巨人の田中瑛斗投手と北浦竜次投手が取材に応じ、日本ハム時代から続く仲のよい関係性を披露しました。

田中投手と北浦投手の2人は2017年に、高卒で日本ハムに入団。その後、田中投手は2024年オフに現役ドラフトで巨人へ渡り、北浦投手は2025年オフに自由契約となってから加入しました。

日本ハム時代の同期かつ同級生で、新天地でもチームメートとなった両投手。インタビューは田中投手が北浦投手を紹介する形で始まり、「まっすぐが強くて、どんな場面でも物おじせずに淡々と投げるすごいピッチャーです」と魅力を語ります。

北浦投手の性格については「ほんわりしているというか、天然な部分もあるので、ファンの皆さんにも見てもらえたらなと思います」と紹介。すると直後に北浦投手が自身の性格について自己分析を求められ、「だいぶ人の空気を読めない性格ではあるのかなと（笑）」とまさかの回答をします。

対して田中投手は爆笑しながら「僕はなるべく『天然』っていう言葉で和らげたつもりだったんですけど…。自分で言うならそうかもしれないですね。『今これ言うんだ』みたいなところがあるので」と語り、これを受けて北浦投手も笑います。

インタビュー中は終始、仲のよい姿を見せた2人。田中投手は最後にもう一つ北浦投手の魅力を聞かれると、投球時の右太ももをあげました。北浦投手はすぐに投球動作を模して右足を上げると、その太さがあらわに。田中投手は「岡本和真超えかもしれないです、これは」とその鍛えられた足を絶讃。北浦投手も「下半身お化けと言ってもらえれば」と自画自賛しました。