消費者庁は５日、細胞を培養して作る培養肉などの食品について、安全性を確保するために事業者が確認すべき項目をまとめ、専門家部会で公表した。

同庁は各項目を具体化した指針（ガイドライン）の策定を年内に目指す。

培養肉は、牛や鶏など家畜から採取した筋肉などの細胞を培養液に浸すなどして増殖させ、肉に似た立体構造や食感を再現する。国内では研究段階だが、海外では販売されている例もあり、同庁は細胞培養した食品の安全確保に必要な要件について、２０２２年から部会で審議していた。

この日の部会では、「細胞の調達」「生産」「食品加工」の工程別に安全対策を整理した。培養肉には細胞を採取した動物に使った薬や、食品で使われない培養液の成分が残るリスクがある。このため、培養肉中の動物用医薬品や培養液の成分の残留量などを輸入や加工、製造などの事業者が確認することを決めた。

大量に製造しても品質が同じ肉ができるか、細胞が異常に増えたりがん化したりして有害物質を生み出さないかなど、培養肉自体の安全性も確認の要件とした。同庁は今後、各項目の審査方法などを定め、指針などで公表する。

細胞を培養して作る食品は、肉だけでなく魚介類や植物の研究も進んでいる。このため同庁は同種の食品の仮称を「細胞培養食品」とし、指針で食品の定義や正式な呼称を示す方針だ。