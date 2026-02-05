フリーアナウンサーの中川安奈（32）が5日、自身のインスタグラムを更新。カーリング女子で五輪2大会連続メダルのロコ・ソラーレの藤沢五月（34）との2ショットを公開した。

ミラノ・コルティナ五輪の開幕を前日に控えたこの日、都内で開かれた「TEAM JAPAN WINTER FEST プリントスタジアム presented by 三井不動産」オープニングイベントで司会を担当したことを報告。

ジャケット・スタイル姿で藤沢と並んでいる写真などをアップし「こんなふうにミラノ・コルティナ2026オリンピック関係のお仕事に携わらせていただけて本当に幸せです」などとつづった。

イベントには、女優でフィギュアスケーターの本田望結（21）、お笑いコンビ「レインボー」のジャンボたかお（36）、池田直人（32）らも参加し、冬季五輪にまつわるトークを展開した。

この投稿にフォロワーらからは「デニムもいいけど、フレアーパンツも似合ってるね」「2人とも素敵ですね」「素敵〜カッコいい〜美しい〜」「爽やかな2ショットですね」「綺麗」などの声が寄せられている。

中川アナは慶応大を卒業後、NHKに入局。プエルトリコ育ちの明るいキャラクターと、抜群のスタイルでも注目され「NHKの峰不二子」とも呼ばれた。昨年3月末にNHKを退局、SNSでホリプロ所属となったことを発表した。