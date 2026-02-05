AKB48小栗有以、フリルたっぷりミニスカ衣装 外国グループMV出演ショットに「脚まっすぐで綺麗」「理想のスタイル」と反響
【モデルプレス＝2026/02/05】AKB48の小栗有以が2月4日、自身のInstagramを更新。ミニスカートのアイドル衣装ショットを公開し、注目を集めている。
【写真】「脚まっすぐで綺麗」24歳AKB48センター、フリルたっぷり膝上ミニスカ衣装姿
小栗はグループの楽曲「アイドルなんかじゃなかったら」（2023年）について「〜JKT48ver〜MV出演させて頂いています」と報告し、楽曲衣装姿のオフショットを複数枚投稿。スラリと伸びる色白な脚が際立つピンクを基調としたフリルたっぷりなミニスカート衣装に身を包み、階段に立つ全身ショットが添えられている。
この投稿には「アイドル衣装が似合いすぎ」「完璧アイドル」「可愛さがレベチ」「世界観にぴったり」「天使すぎる」「脚まっすぐで綺麗」「理想のスタイル」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
