¡Ú£Ê£²»¥ËÚ¡Û£Í£ÆÌÚ¸ÍÉ¢Ëà¤¬£²Ç¯Ï¢Â³³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤Ø½àÈ÷ËüÃ¼¡¡£²Ç¯ÌÜ¤Î¿Ê²½¸«¤»ºòÇ¯¤ÎÀã¿«²Ì¤¿¤¹
¡¡£Ê£²ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ£Í£ÆÌÚ¸ÍÉ¢Ëà¡Ê£²£³¡Ë¤¬¡¢£²Ç¯Ï¢Â³³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤ÇºòÇ¯¤Î¶þ¿«¤òÀ²¤é¤¹¡£·§ËÜ¡¦ÂçÄÅÄ®¤Ç¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤Î»¥ËÚ¤Ï£µÆü¡¢£¸Æü¤Î³«Ëë¡¦¤¤¤ï¤Àï¡Ê¥Ï¥ï¥¹¥¿¡Ë¤Ë¸þ¤±¡¢¹ÈÇòÀï¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡½çÄ´¤Ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥Õ¥ë¾Ã²½¤·¤¿ÌÚ¸Í¤Ï¡¢ÂçÂÎÂç¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿ºòÇ¯¤ËÂ³¤¡¢£²Ç¯Ï¢Â³ÀèÈ¯¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤â¤Á¤í¤óÁÀ¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÏÎÉ¤¤¤Î¤Ç¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Î½àÈ÷¤Ï¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¿´¹½¤¨¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ë¡¼¥¡¼¤Ê¤¬¤é¥Ü¥é¥ó¥Á¤ÇÂçÌò¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿ºòÇ¯¤Ï¡¢ÂçÊ¬¤Ë£°¡½£²¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£³«Ëë£´Ï¢ÇÔ¤Î°ú¤¶â¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÀï¤ò¡ÖÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÃ£À®¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Ê·°Ïµ¤¤Ë¤â´·¤ì¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢»×¤Ã¤¿·ë²Ì¤¬½Ð¤º¡¢²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¡×¤È»×¤¤ÊÖ¤¹¡£Âè£²Àá¤Î·§ËÜÀï¡Ê£°¡ü£³¡Ë¤Ç¥Ù¥ó¥Á³°¤È¤Ê¤ë¤Ê¤ÉäþÍ¾¡Ê¤¦¤è¡Ë¶ÊÀÞ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢£²£²»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤··Þ¤¨¤ë£²Ç¯ÌÜ¡£¿´»ý¤Á¤Ï°ã¤¦¡£¡Ö¼«¿®¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤â¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç³Ú¤·¤ß¡£µîÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï¤¤¤ï¤¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤¿¤¿¤¤¤Æ¡¢¤¤¤¤ÇÈ¤Ç¥ê¡¼¥°Àï¤òÀï¤¤¤¿¤¤¡×¡£Æ±¤¸²á¤Á¤ò·«¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¼ê±þ¤¨¤ÏÎý½¬¤«¤é´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Àî°æ·òÂÀ´ÆÆÄ¡Ê£´£´¡Ë¤ËÂå¤ï¤Ã¤¿º£µ¨¡¢ÌÚ¸Í¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÎÉ¤µ¤òºÇÂç¸Â¤Ë½Ð¤»¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢Àî°æ¤µ¤ó¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÏÌÌÇò¤¤¤â¤Î¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¹¥´¶¿¨¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡££±ÂÐ£±¤ËÉé¤±¤º¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¼è¤Ã¤Æ¹¶·â¤Îµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤ë¼«¿È¤Î»ý¤ÁÌ£¤¬¹çÃ×¤¹¤ë¤È¡¢Æü¡¹¼Â´¶¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¸å¤í¤«¤éÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¥´¡¼¥ë¤Þ¤Ç¤Ä¤Ê¤²¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¡¢Îý½¬¤ÎÃæ¤Ç¤â¿§¤ó¤Ê·Á¤¬½Ð¤Æ¤ë¡£¤½¤ì¤òËÍ¤é¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂÎ¸½¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¤È¥¤¥á¡¼¥¸¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¡¢ÇØÈÖ¹æ¤ò£³£±¤«¤é£±£¸¤ËÊÑ¤¨¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤ÎÂè£±¹æ¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿¸µÆüËÜÂåÉ½£Æ£×µÈ¸¶¹¨ÂÀ»á¤é¡¢¥Á¡¼¥à¤òÂåÉ½¤¹¤ëÁª¼ê¤âÂ¿¤¯¤Ä¤±¤¿ÈÖ¹æ¤òÁªÂò¤·¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤â³Ð¸ç¤·¤ÆÃå¤±¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤¤ÏËÜÅö¤Ë¶¯¤¤¤Î¤Ç¡£¿§¤ó¤Ê¶¥Áè¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢¤½¤Î¶¥Áè¤Ë¾¡¤Ã¤ÆÁ´»î¹ç½Ð¤Æ¡¢¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ò¼«Ê¬¤¬°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£¼«³Ð¤ò¶¯¤¯¤·¡¢ÇØÈÖ¹æ¤ËÃÑ¤¸¤Ê¤¤³èÌö¤ò¸«¤»¤Ë¤¤¤¯¡£¡Êº½ÅÄ¡¡½¨¿Í¡Ë