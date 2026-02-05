【リアルエリートマスターライン フォールアウト ルーシー・マクレーン 1/4スケールスタチュー】 2027年6月～9月 発売予定 2月5日 予約受付開始 価格：202,290円

プライム1スタジオは、1/4スケールスタチュー「リアルエリートマスターライン フォールアウト ルーシー・マクレーン 1/4スケールスタチュー」を2027年6月から9月に発売する。価格は202,290円。2月5日に予約受付を開始した。

本製品はドラマ「フォールアウト」に登場するヒロイン「ルーシー・マクレーン」の姿をスタチュー化したもの。ウェイストランドの荒廃した地面や自動販売機、地中に埋まった骨までを細かく立体化している。

「ルーシー」を演じたエラ・パーネル氏のスキントーンや眼差しを細やかに再現しており、Pip-BoyはLEDによる発光が可能。右手には10mmピストル、リッパー、布包みの3種を付け替えられるパーツが付属する。またボーナス版には「ヴィルツィヒ」の頭部を持つ右手を追加している。

(C)/TM 2026 ZeniMax (C) 2026 Amazon Content Services LLC