静岡市清水区、富士宮市などの静岡4区に立候補しているのは、自民の前職･深沢陽一氏。れいわの新人･鈴木智氏。参政の新人･高田晃宏氏。国民の前職･田中健氏の4人。



前回は田中氏と深沢氏の一騎打ちでしたが、今回は参政とれいわの新人も参戦しました。



5日朝、自民党の前職･深沢陽一氏の応援のため富士宮市に駆け付けたのは小泉進次郎防衛相。



（小泉防衛相）

「実は、私より先に備蓄米を放出した方がいいと言ったのは深沢さんですからね。私にはタスキが深沢米店に見えます。今回こそ深沢さんを小選挙区で勝たせましょうね」





深沢氏は前回選で、2600票の僅差で国民・田中健氏に敗れ比例復活。今回の選挙ではその雪辱を果たそうと党を挙げて意気込んでいます。選挙戦スタートなった出陣式にも現職の大臣らが応援に駆け付けました。（自民･前 静岡4区 深沢 陽一 候補）「日本こそが世界のナンバーワンだというものを高市政権のもとで具体的に作り上げていきたい、その裏付けが、責任ある積極財政です。これを高市政権を支えるために、力強く推し進めていきたい」＊＊＊＊＊＊深沢さんが選挙戦で主に訴えるのは物価高対策。その上で、責任ある積極財政で強い経済を作っていく必要があると訴えます。（自民･前 静岡4区 深沢 陽一 候補）「物価高対策はしっかりやっていく、でも、やっぱり未来への投資、それは皆さんに応援していただきたい、今回こそ、今までの日本経済、この日本社会からの飛躍のタイミングです。高市総理のもとでしっかりと頑張ってまいりますので」前回選は、「政治のカネ」の問題で自民党へ逆風が吹いていましたが、今回の選挙戦では有権者の反応に手応えを感じているようです。（自民･前 静岡4区 深沢 陽一 候補）「やっと話を聞いてもらえるようなような状態、元に戻ったという、しっかり私たちの話を聞いていただけるような、壁がなくなったような感じ。（高市人気の）追い風とは感じてないですけども」後半戦、前回選で票を伸ばせなかった富士宮市を重点地域にラストスパートをかけます。（自民･前 静岡4区 深沢 陽一 候補）「高市総理をしっかりと引き続いて総理にさせるためには、（与党で）過半数、そのためには1票でも取りこぼしができない、自分が小選挙区で必ず勝たなければいけない。力強くお願いをしていきたいと思っています」国民民主党の前職、田中健氏は、公示後の第一声で集まった支援者にこれまでの実績をアピールしました。（国民･前 静岡4区 田中 健 候補）「ガソリンの暫定税率は50年ぶりです。年収の壁は30年ぶりです。政権交代の時にも動かなかったこの壁を動かしたのは、ここにいらっしゃる皆さんです。手取りを増やすための政策を堂々と掲げ、与党過半数の安定を目指すのではなく、皆さんの生活の安定のために12日間戦い抜いていきたい」先週1月30日･金曜日には、玉木代表が田中氏の応援に駆け付け党の政策を訴えました（国民 玉木 雄一郎 代表）「我々はもっと手取りを増やすために、3つの壁、重い社会保険料の壁、まだまだ重い税の壁、そして成長を阻んできた。古い経済政策の壁、この3つを乗り越えて、負担の世代、不安の世代を希望の世代に変えていきたいと思いますが、いかがでしょうか」公示後、初の週末となった1日。清水区内のスーパーなどをまわり、“手取りを増やす”政策を訴えました。（国民･前 静岡4区 田中 健 候補）「大変厳しい状況です、高市さんを選ぶか選ばないかと言った時点で、今回の選挙が政局になってしまったんだと思っています。私たち国民民主党は、これまで批判よりも提案を、対決よりも解決と訴えてきました。やはり政策で、中身で皆さんに判断してもらいたいと」“高市人気”でライバル候補優勢との調査結果が報道される中、後半戦で巻き返しを図りたいと話します。（国民･前 静岡4区 田中 健 候補）「前回も同じ、かなり前半は大きな差がついていたので、中盤、後半から盛り上げていくと党をあげ。盛り上げを図っている。具体的な政策の議論となっていないので、ここから各論の政策を訴えて皆さんに浸透するよう頑張っていきたい」静岡県内（小選挙区）で唯一のれいわ新選組の候補者となった鈴木智氏。党の看板政策、「消費税廃止」を全面に選挙戦を戦います。（れ新･新 静岡4区 鈴木 智 候補）「高市さん、そして維新さんも、限定らしいが、やれと言い始めた。つまりは、ここまで頑張って批判を浴びながらも、『れいわ新選組』が訴えてきた消費税廃止がようやく各政党も認めるようになってきた。ですから、まず訴えたいのは、当然ながら物価高対策。れいわの1丁目1番地は消費税廃止です」鈴木氏は静岡市生まれの56歳。2011年に駿河区選出の県議となり、その後2期務めました。今回、リベラル層の受け皿となりたいと4区から立候補しました。後半戦の演説では、他の3候補との政策の違いを強調しています。（れ新･新 静岡4区 鈴木 智 候補）「原発廃止、浜岡も含めて全て廃炉にしろと言っているのは、私、鈴木智、そしてれいわ新選組だけなんです。あともう1つ、他の3人とは違う主張をしています。防衛費倍増あるいは防衛費倍増するための防衛費増税。それに明確に反対しているのは、私、鈴木智、そして、『れいわ新選組』だけなんです」終盤戦、知名度の不足を政策の違いを訴えて補いたいと話します。（れ新･新 静岡4区 鈴木 智 候補）「例えば原発廃止だったり、防衛費を増やすのではなく減らす平和外交とか、あるいはその生活弱者のためにもっといい政治をと考えている人たちの受け皿がなかったので、『鈴木さん出てくれてありがとう』と感謝してくれる人も結構いる。そういった方々たちの思いとか声をしっかり集めたい」参政党の新人、高田晃宏氏は静岡市清水区出身の51歳。2024年の衆院選で山梨の選挙区から出馬し、落選。今回は地元である4区から2回目の挑戦です。（参政･新 静岡4区 高田 晃宏 候補）「今回、この衆議院選挙に190名の候補者を出しています。そんなに候補者をたくさん出して、参政党、一体何をやりたいんだ。政治を変えたいんです。今まで諦めていた、そして、まるで国民の方なんか見ないで、グローバリズムに飲み込まれて、大企業、企業、団体の資源を、支援を受けて、そして今だけ、金だけ、自分だけ。こんな政治家を一掃したいんです」電気工事会社を経営する高田氏。普段は現場に出ながら、選挙に備えてきました。今週2月2日･月曜日には、神谷代表が応援に駆け付けました。（参政党 神谷 宗幣 代表）「みんなそれぞれ現場の人たちが、もうこのままじゃいけないから政治から変えていかないといけないと思って、それぞれの職業を一旦お休みするか、やめてやってるのが『参政党』です。国民がもう貧困になっていて、人口が減っていて、外国人を入れないと国が回らない状況なのに、税金を取り続けてどうするんですか」2025年の参院選で躍進した「参政党」。衆院選でも減税や外国人政策などを訴え支持拡大を狙います。（参政･新 静岡4区 高田 晃宏 候補）「今回の選挙で私たちが示したい民意、それは、積極財政と減税、そして、少子化対策をなんとかしろ、あと外国人対策を何とかしろ…ということです。これは我々だけの意見ではありません。前回の参議院選挙で国民が示した民意なんです」前回選は自民･国民の一騎打ちで激戦となった4区。大きく構図が変わった今回、有権者はどう判断するのでしょうか。