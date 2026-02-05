周囲とも馴染むようになった

編集部では2024年夏からヒョンデのEVを長期レポート中。現在は3台目となる『ヒョンデ・アイオニック5』が、編集部の動力源として活躍している。今回は日々走っていて気がついたことをまとめたい。

【画像】だいぶ目が慣れてきた？異質感がだいぶ薄れた長期レポート車のヒョンデ・アイオニック5 全19枚

アイオニック5で一番気に入っているのは、やはりデザインだ。シンプルなフォルムの中に、個性的なディテールを織り交ぜていて、約1年半前にレポート1台目のアイオニック5に乗り始めた時は異質な感じもしたが、目が慣れたのか、周囲とも馴染むようになった気がする。



現在編集部で長期レポート中のヒョンデ・アイオニック5。 平井大介

外装色『エコトロニックグレーパール』と内装色『ダーグペブルグレー』の組み合わせも、気に入っているポイントだ。

このデザインで派手なボディカラーにすると悪目立ちしそうだが、筆者の済む静岡県東部でも違和感なし。ちなみに前回のレポートでご紹介したマットグリーンの『ヒョンデ・インスター』は、正直、スーパーマーケットの駐車場などでちょっと浮いていた。

また、乗り込んだ時にホワイトレザーにも見えるグレーの内装を見ると、『これからいいクルマに乗る』という高級感を覚える。もちろん日々の汚れなどを考えればブラック内装のほうが使いやすいが、担当者的には圧倒的にこちらが好みだ。

アップデートでよくなった部分

レポート1台目のアイオニック5と現在の3台目は、その間にアップデートがあったため、いくつかよくなった部分がある。

個人的にありがたいのは、インフォテイメントシステムにホームボタンが追加されたこと。アイオニック5は設定可能な項目が多く（この話はまた改めてしたい）、設定後すぐにトップ画面に戻ることができるのは、血液型Ａの担当者的にはとてもスッキリするのだ。



ピクセルを多用したディテールのデザインが独特。 平井大介

また、リアワイパーの追加も、1台目ではかなり不便に感じていたのでありがたい部分だ。5Nでは標準だったセンターコンソールが設置され、スマホや飲み物をドライバーから近い場所に置けるようになったのも大きい。

ただし、センターコンソールに関してはスマートフォンのワイヤレス充電機能もあるのだが、充電しているとスマホ本体の温度がかなり上がってしまう。個人的にはアイオニック5に限らずこの充電方法自体に違和感があるので、そもそもオフにしている。

ナビゲーションはARナビと呼ばれる、実映像を組み合わせた機能が興味深い。しかしこれも確かにわかりやすく最初はオンにしたまま走っていたが、仕事柄グーグルマップに頼ることが多く、結局はアップルカープレイを繋いだままにしているのが現状だ。

＊長くなりそうなので、次回に続きます。