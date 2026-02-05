3CEから新作ミストティント登場♡べたつかず潤う春リップに注目

韓国発の人気ブランド3CEから、まるでミストのように軽く潤う新作ティント「ミスティリップベア」が登場♡ 2026年2月28日（土）よりロフトで先行発売、3月14日（土）より全国展開されます。64％の高水分処方で、しっとりするのにべたつかない使用感。半透明カラーが唇に自然になじみ、“もとから可愛い”仕上がりを演出してくれます。全10色の豊富なカラバリで、自分にぴったりの1本がきっと見つかる♪

64％高水分処方でうるツヤが続く♡

3CE ミスティリップベア

2,530円(税込) 全10色

「ミスティリップベア」は、3CE史上初※1となる64％の高水分処方を採用。ミストのように軽く、まるで水分をまとったかのようなつけ心地が特徴です。

べたつきにくいのに、潤い感はしっかりキープ。さらに、ヒアルロン酸Na・ビタミンE・パパイヤ果実エキス※2といった3種の保湿成分を配合しており、乾燥から唇を守ってくれるのも嬉しいポイント♡

長時間快適に使えるリップは、デイリー使いにぴったりです。

※1 3CEにおいて

※2 ヒアルロン酸Ｎａ、トコフェロール、パパイア果実エキス（保湿成分）

春の光に映えるperiperaティント♪ちゅる桃リップ全22色

透け感カラー×ちょうどいい発色が絶妙

“やりすぎない”“ナチュラル可愛い”を叶える、透け感のある半透明カラーがミスティリップベア最大の魅力。

水分をたっぷり含んだカラーは、唇に溶け込むようになじみ、重ね塗りで自分好みの発色に調整できます。

くすみにくく、自然なツヤ感も続くから、まるで“もとから綺麗な唇”のような仕上がりに。

全10色展開で、ベージュ、ピンク、ブラウン、オレンジなど、シーンや気分に合わせて選べるのも嬉しい♪

この春、理想の唇は“透けツヤティント”で♡

乾燥や発色のお悩みに応える、3CEの新作「ミスティリップベア」は、春メイクにぴったりのティントリップ♡ 高水分処方でしっとり潤いながら、ナチュラルなツヤと発色で抜け感のある唇に。カラバリ豊富な10色展開だから、自分らしい“もとから感”を叶える1本がきっと見つかるはず。先行販売はロフトからスタート♪ぜひチェックして、春のリップメイクをアップデートしてみて。