お笑いカルテット「ぼる塾」のあんり（31）が5日、TBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜前8・30）にゲストとして生出演。メンバーの田辺智加（42）について語った。

日頃から、週に一回は休み、月に一回は海外旅行に行くという田辺は「かれこれ5カ月連続くらいで海外旅行、休み取って行ってる。今月は韓国へ行きます」と説明。MCの「パンサー」向井慧から「『ぼる塾』の働き方って『ぼる塾』しかやってないよね」と指摘される場面があった。

「最初の頃は、バンバン行くなって思ったんですけど、田辺さんは海外旅行で食べてきたものとかで自分で仕事を取ってくから、これは言えないなって思って。どうにか1人で頑張っていくしかない」と感じたというあんり。「田辺さんに頼ってたら自分の仕事なくなっちゃうなと思って。ちょっと田辺離れを今やって、自立しようとしている。最初は確かに焦りました。3人での稼働が多かったから田辺さんがいないと困るなって時があった」と明かした。

きりやは「田辺さんが海外行って仕事にちゃんとしてるから、それが悔しいと思ったのか休み取るときにマネジャーさんが気を使って“はるかさんとあんりさんもお休み、このまま一緒に取っちゃいますか？”って言ってくださるんですけど“いいや、私は働きます。どんどん入れちゃってください”ってかっこよかった、あんり」と伝えていた。