Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が、ソロ活動5周年を記念して、1stミニアルバム『OITOMA』（読み：オイトマ）を2月24日にリリースする。

大森は、2021年2月24日に1stデジタルEP『French』をリリースして以来、バンド活動とは異なるアート性を追求した作品の数々をリリース。今作の発売日である2月24日は、ソロ活動5周年の記念日となっている。

今作には、各作品タイトル曲の「French」「Midnight」「絵画」や、楽曲を元にした絵本も発売された「メメント・モリ」、NHK Eテレ『天才てれびくん』（てれび戦士）に楽曲提供した「こたえあわせ」のセルフカバーに加えて、新曲「0.2mm」を含む6曲を収録したミュージックカードと、楽曲からインスピレーションを受け制作したグッズ6種を同梱。

「0.2mm」は、3月27日に全国公開される映画『90メートル』の主題歌として書き下ろした楽曲。あわせて、主題歌入り本予告映像も公開されている。同映画は、人生の岐路に立つ高校生の息子と難病を抱えながら我が子の希望ある明日を願うシングルマザーの、揺るぎない愛を綴った作品だ。

楽曲を書き下ろすにあたり、同映画を観た大森は「映画だけど現実的で、強さのある作品だと思いました。その強さには胸が締め付けられる瞬間もありましたが、それも含めてどうしたらリアルに届くのか、ということを試行錯誤した映画なんだろうなと感じました。多くの人が自分の人生と照らし合わせて自分ごととして感じる部分があると思います。月並みな表現になりますが、とてもとても素敵でいい映画です。そしてどんな選択にも痛みが伴うということを映画を観て改めて思い知りました」とコメント。

さらに、「主題歌をどう書こうかと悩むほどの難しい題材でした。映画を美談にするのも、説教臭くさせるのも、主題歌の影響がすごくあると思ったので、率直に感じたことを、香ってきた、吹いてきた何かを音にすることに尽力しました。ほんの少しだけ風が吹くように、少しだけ背中が押せればいいなという気持ちで作りました」と、楽曲に込めた想いを語っている。

同アルバムは、本日2月5日10時より予約開始。あわせて、アトリエ空間が拡張された作品特設サイトも開設されている。

（文＝リアルサウンド編集部）