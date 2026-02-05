【夫婦、小さなすれ違い…】義実家で、お風呂一緒に入れますか？【第59話まんが】#ママスタショート
夫婦とはいえしょせん他人同士。どれだけ相性がよくても起こってしまうちょっとしたすれ違い。大きなことから小さなことまで、アナタは許せる？ 許せない？ ママたちが経験した「夫婦、小さなすれ違い…」に関するエピソードを紹介します。
今回は、入浴スタイルについての一件です。
今日は義実家にお泊まり。夜も更けてきて義母から「お風呂早く入っちゃって」との声が。それを聞いた夫がかけた言葉に妻はビックリ！
夫「時短のために一緒に入る？」
え？？？ は？？？ 一緒……に？
この流れを見るに、普段は自宅で一緒にお風呂に入るようなご夫婦ではなさそう。なのによりによって義実家で挑戦させるとはナニゴト！？
夫「弟夫婦はいつも夫婦で入っているんだって」
妻を困らせたいのかニヤニヤしながら語る夫。……妻は夫の言葉に照れているのか引いているのか。
妻の心の声「私は真似できない！」
いつもやっていないことを、わざわざ義実家でやらなくていいと思いますよ（棒読み）。くだらないこと言っていないで、夫さん、さっさとお風呂入ってきなさいよ。
夫婦間の小さなすれ違い。みなさんはどのようなことがありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
