気象庁は５日に発表した週間天気予報解説資料で「8⽇は、強い寒気の影響で北⽇本から⻄⽇本にかけての⽇本海側を中⼼に⼤雪となり、寒気の程度によっては警報級の⼤雪となる可能性がある」としています。

また、気象庁や「大雪などの予想シミュレーション」によると、７日～８日は関東地方など太平洋側でも雪が降る可能性も...（以下、シミュレーション画像）

衆議院選挙の投開票日である８日は、広い範囲で雪が予想されます。投票日の天気が不安な方は、期日前投票を検討するなど対策を行うと良いでしょう。

■今後の関東の天気

気象庁発表

関東甲信地方では、７日から８日頃にかけて、山沿いや山地を中心に、平地でも大雪となる所があるでしょう。積雪や路面の凍結による交通障害、着雪に注意してください。

［気象概況］

日本付近は７日から８日頃にかけて次第に強い冬型の気圧配置となるでしょう。また、関東地方南部から伊豆諸島付近は気圧の谷となる見込みです。

関東甲信地方の上空約１５００メートルに氷点下９度以下の強い寒気が流れ込む影響で、関東甲信地方では７日から８日頃にかけて雪や雨の降る所があり、山沿いや山地を中心に、平地でも大雪となる所があるでしょう。

予想より地上気温が低くなった場合や、降水量が多くなった場合には、大雪となる地域が拡大する可能性があります。



［雪の予想］

６日１８時から７日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

関東地方北部の山地 ５センチ

関東地方北部の平地 １センチ

箱根から多摩地方や秩父地方にかけて ３センチ

関東地方南部の平地 １センチ

甲信地方 ２０センチ

その後、７日１８時から８日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

関東地方北部の山地 １０センチ

関東地方北部の平地 ５センチ

箱根から多摩地方や秩父地方にかけて ５センチ

関東地方南部の平地 ５センチ

甲信地方 ３０センチ



［防災事項］

関東甲信地方では、７日から８日頃にかけて、積雪や路面の凍結による交通障害に注意してください。また、架線や電線、樹木への着雪にも注意してください。

■地方ごとの週間天気（画像）

■雪と雨のシミュレーション（６日）

■雪と雨のシミュレーション（７日）

■雪と雨のシミュレーション（８日）

