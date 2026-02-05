前田佳織里、インフルエンザのため5日生配信、7日イベントを欠席「一刻も早い回復に努めます！」
声優の前田佳織里のスタッフが運営するXアカウントが、5日更新され、前田がインフルエンザに罹患（りかん）し、5日の生配信、7日のイベントを欠席することを伝えた。
同アカウントに「株式会社アミューズクリエイティブスタジオ/前田佳織里スタッフ」名義で「前田佳織里 インフルエンザ陽性に関するご報告」と題した文書が投稿され、「弊社所属前前田佳織里に関しまして、発熱の症状がみられた為医療機関を受診したところ、インフルエンザであることが確認されました」と報告。「これに伴い、下記の出演を見送らせていただくことになりました」とし、「2/5(木)生配信:TVアニメ『魔都精兵のスレイブ2』魔都にもとどけ!!みんなでParty生トパ 〜東の晩餐編〜」「2/7(土)イベント:『青山吉能と前田佳織里 金曜日のしじみ supported by サッポロ生ビール黒ラベル』」を欠席することを伝えた。
続けて「直前のお知らせとなりましたこと、ならびに、イベントを楽しみにされていた皆様、いつも応援してくださるファンの皆様、そして関係者の方々に対し、多大なるご迷惑とご心配をおかけしますことを深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
また前田自身も、この投稿を引用し、「楽しみにしてくださっていた皆様、関係者の皆様、本当に申し訳ございません…！」と謝罪。「一刻も早い回復に努めます！」と結んだ。
