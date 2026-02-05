パンサー尾形、7歳長女が“パパ愛”あふれる特製ブランケットで眠る姿を妻・あいさんが公開「かわいいです」「パパ嬉しいだろうな〜」「何これ すごーい」
お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘（48）の妻・あいさんが4日、自身のインスタグラムを更新。長女・さくらちゃん（7）の“パパ愛”あふれる光景を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】「パパ嬉しいだろうな〜」パンサー尾形の妻が披露した7歳長女のパパ愛あふれる“特製”ブランケット
あいさんは「パパに会えない日々は あまりに寂しいからって作ってって言われたブランケットが届いた」と報告し、ピンク色の生地に、尾形とさくらちゃんの顔写真とハートマークが散りばめられた“特製”ブランケットで幸せそうに眠るさくらちゃんの写真を2枚アップ。
「好きすぎるよね 好きすぎてこんなの作っちゃうんだから。将来の彼に『重すぎる』って言われないか母心配。笑」「あと、、、ちょっと色々うるさすぎて私が寝れない。笑」と冗談交じりにつづった。
この投稿にフォロワーからは「パパ嬉しいだろうな〜」「寂しいからってかわいいです 尾形さん宣材写真古めなのも最高です」「何これ すごーい 可愛い！笑笑」「さくちゃんのパパ愛炸裂」「本当にパパが大好きねぇ」「パパ幸せ過ぎそう」「ステキすぎて、世の中みんなこうなれば良いのにと思わせてくれます」などの反響が寄せられている。
尾形とあいさんは、尾形の決めギャグ「サンキュー!!」にちなみ2017年の3月9日に結婚。18年3月3日に第1子長女・さくらちゃんの誕生を報告していた。
