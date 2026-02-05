女優の観月ありさ（49）が4日放送の日本テレビ系「1周回って知らない話2時間SP」（後7・00）にゲスト出演。同い年の盟友・瀬戸朝香と共に芸能生活を振り返った。

4歳の時に母親の友人が社長を務める芸能事務所にスカウトされ、子役モデルとしてデビューした観月。12歳で女優デビュー、14歳でもともと志望していた歌手としてデビューを果たした。

15歳で24時間テレビのパーソナリティーに抜てきされるなど超売れっ子だった10代。出演番組やドラマのスタッフの当たりが強かったといい、観月は当時を「ケンカ腰でみんな来る」と振り返った。

続けて「歌番組でうっかりマイク落として（マイクが）へこんじゃったんですね。スタジオの音響さんには“すみません”って言ったんですけど、当時上にサブ（音響、照明などのコントロール室）があるって知らなくて。謝りに行くのを怠ってしまった」。「そしたら“アイツ呼べ！”みたいになって。行ったら“これいくらすると思ってんの？高いんだよ、お前弁償しろよ”って言われるんです」と回顧。共演者から悲鳴が上がった。

さらに「その時は私も勝ち気だったんで“あぁそうですか、いくらですか？弁償します”」と自身の反応も告白。これにMCの東野幸治は「まあそうやろ、気が強なかったらやっていかれへんやろ」と感嘆した様子だった。