AC出力・USB C/A・シガーソケットなど、さまざまな給電に対応！超小型ポータブル電源
サンワサプライ株式会社は、102.4Whの電池容量を搭載したコンパクトで軽量設計のポータブル電源「BTL-RDC45」を発売した。リン酸鉄リチウムイオン電池による高い安全性と長寿命を実現し、アウトドアや災害時などの備えとして最適だ。本体充電中でも接続機器への給電が可能なパススルー充電機能を搭載している。
■持ち運びしやすい軽量&コンパクト設計
女性でも持ち運びしやすい、超軽量&コンパクト設計のバッテリー。保管にも場所をとらない。
■コンパクトながらAC出力に対応
最大200WのAC出力を備えており、小型家電などの使用が可能だ。
■長寿命&安全性の高い「リン酸リチウムイオン電池」
電気自動車にも採用されている、長寿命かつ高い安全性を備えたリン酸鉄リチウムイオン電池を使用している。 安定性が高く、発火や爆発などの事故が起こりにくい性質がある。
■USBポートも搭載
Type-C×2ポート、USB A×2ポートを搭載し、スマートフォンやノートパソコンを同時に充電できる。 USB PDに対応しており、高速充電が可能だ。
■シガー出力ポートで車載家電へ給電
シガー出力ポートを搭載し、ポータブル冷蔵庫、小型扇風機、LEDライトなどの車載用家電への給電が可能だ。 車中泊やアウトドア、緊急時の電源として幅広く活躍する。
■災害時に役立つ便利なバッテリー
1台で複数の機器を同時に充電できる。 小型サイズのため防災バッグに収納しやすく、備蓄棚のスペースも圧迫しない。 また、LEDライトを搭載し、手元やポート部分を照らせるため、暗所でもケーブルの抜き差しをスムーズに行える。
■選べる2つの蓄電方法
付属のケーブルで、コンセントもしくは車のシガーソケットから蓄電できる。
■パススルー充電機能を搭載
ポータブル電源のバッテリー残量が少ない状況でも、充電と同時に接続機器の給電ができる。
■4段階切り替えできるLEDライト
LEDライトで手元やポート部分を照らせるので、ケーブルの抜き差しがスムーズ。SOSライトも搭載している。
■液晶ディスプレイ付き
電池残量や出力状況が分かる液晶ディスプレイ付き。
102.4Whの電池容量を搭載したコンパクトで軽量設計のポータブル電源「BTL-RDC45」
102.4Whの電池容量を搭載したコンパクトで軽量設計のポータブル電源「BTL-RDC45」
