木梨憲武「60歳オメデトウございます!!」 妻・安田成美＆人気者が集結し還暦を祝福「気持ちの良いジジイ達」「凄いメンツ」
お笑いコンビ・とんねるずの木梨憲武（63）が5日、自身のインスタグラムを更新。妻で俳優の安田成美（59）、長嶋一茂（60）、勝俣州和（60）らとの、楽しげな豪華“還暦祝い”ショットを公開した。
【写真】「わちゃわちゃ楽しそう」木梨憲武＆妻・安田成美夫妻らと豪華メンバーの集合ショット
木梨は「ザワつく還暦おめでとう会!!HAWAII支部ALOHA村隊長・空手選手一茂さん、還暦60歳オメデトウございます!!」とコメントし、赤いちゃんちゃんこを身にまとった長嶋、安田とのちゃめっ気あふれる3ショットを披露。安田の屈託のない笑顔が、場を包む和やかで楽しげな雰囲気を物語っている。
続けて「CHA-CHAファミリー、欽ちゃんファミリー、アッコさんファミリー、一世風靡ファミリー、旅サラダファミリーのかっちゃん!!還暦60歳オメデトウございます!!」と記し、赤いちゃんちゃんこを着た勝俣、ヒロミ（60）、銀シャリ・鰻和弘（42）との豪華4ショットもアップした。
長嶋と勝俣の還暦を、木梨は「私たちの仲間はみんな楽しい60歳超え!!PEACE&MAHALO！」と、和やかに祝福している。
この豪華“還暦祝いショット”に、コメント欄には「成美さんの笑顔が最高！」「最高の仲間達だね」「すっごいイイ顔してる〜」「気持ちの良いジジイ達」「大凄いメンツ」「わちゃわちゃ楽しそう」などの反響が集まっていた。
