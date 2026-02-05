ヤマハ（本社・静岡県浜松市）は4日、ゴルフ用品事業から撤退すると発表した。ゴルフ用品の国内販売店の出荷は今年6月をもって終了する予定。

撤退理由として、海外ブランドとの競争激化や為替変動や原材料費上昇による収益構造の悪化、ゴルフ人口の減少によって事業環境の厳しさが増し、中長期的な成長を見通すことが困難と判断したとしている。また、同時に公表した2026年3月期の通期業績予想は、為替レートの上振れなどを反映し上方修正した。

ヤマハの契約プロで、ツアー通算14勝の有森智恵（38）は5日に自身のX（旧ツイッター）を更新し「今の感情を活字にすることは難しいですが。10年前、日本のシードもアメリカのシードもないドスランプ状態の私に、『一緒に復活を目指そう』と声をかけて頂き、試合に出なくなったこの数年も、『ずっと応援する』と契約を継続して下さっていて、本当に感謝の気持ちでいっぱいです」とつづった。

2008年から開催されている国内女子ツアーの「ヤマハレディースオープン葛城」は例年通りに4月2日からヤマハ所有の葛城ゴルフ倶楽部（静岡県）で行われる予定。