¡¡°Ï¸ë¤ÎÆüËÜ´ý±¡¤Ï5Æü¡¢¼çºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö²ñÄÅÃæ±ûÉÂ±¡¡¦½÷Î®Î©°ªÇÕ¡×¤ò½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤ê½ªÎ»¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Æ±´ýÀï¤Ï2014Ç¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¡£Åö½é¤Ï¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÀï¤ÇÍ¥¾¡¤¬Áè¤ï¤ì¡¢Âè1²ó¤Ç¤ÏÆ£ÂôÎ¤ºÚÆóÃÊ¡ÊÅö»þ¡Ë¤¬15ºÐ9¥«·î¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£18Ç¯¤ÎÂè5´ü¤«¤é¡¢¥¿¥¤¥È¥ëÊÝ»ý¼Ô¤ÈÄ©Àï¼Ô¤¬3ÈÖ¾¡Éé¤ÇÁè¤¦Ä©Àï¼ê¹çÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¡¢Âè12´ü¤Î3ÈÖ¾¡Éé¤òÀ©¤·¤¿¾åÌî°¦ºéÈþ½÷Î®Î©°ªÇÕ¤Îºß°Ì´ü´Ö¤Ï6·î23Æü¤Þ¤Ç¡£Ä©Àï¼ê¹çÀ©¤Î½÷À¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Ï¡¢½÷Î®ËÜ°øË·Àï¡¢½÷Î®Ì¾¿ÍÀï¡¢½÷Î®´ýÀ»Àï¤Î»°¤Ä¤È¤Ê¤ë¡£