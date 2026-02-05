人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が4日に自身のアメブロを更新。新居のソファ選びに悩んでいたところ、インテリアコーディネーターからの的確なアドバイスで選択肢が絞れたことを明かした。

【映像】建築中の桃の新居（複数カット）

この日、桃は「迷っていたダイニングテーブル…黒に決めましたー」と報告し「みんなの意見もたくさん聞けて嬉しかった、ありがとう」とファンへ感謝のコメント。「今迷いまくってるのはソファ」と、次の悩みについて切り出した。

続けて、家の構造から「なるべく背の低いソファじゃないとだめだなーと思ってて」と条件を説明し「足がないタイプがいいのか、足があるすっきりタイプどっちのタイプがいいんだろーーーって迷ってて」と告白。「個人的には下の隙間が見えたほうが、狭い空間が広く見えたりするのかなーーーーと思ってたんだけど…」と自身の考えをつづった。

しかし、担当のインテリアコーディネーターに相談したところ、階段を上がる際の視点について指摘されたといい「階段から上がってる途中の景色のこと、全然想像出来てなかった…」「登ってる途中で、床と同じ目線になる場面があって、そこでソファの下のホコリが丸見えになってしまうのか…！」と、盲点であったことに驚いた様子でコメント。「めちゃくちゃありがたい視点を頂いたので、これで選択肢がギュッっと縮まりました」と述べた。

最後に「今日はちょっと家具屋さん見に行くぞーー」と意気込みをつづり、ブログを締めくくった。