【中国・四国地方の雪の予想】広島・岡山・山口・鳥取・島根・香川・愛媛・高知・徳島 2月5日（木）～10日（火）雪雨シミュレーション【気象庁 5日午後3時51分発表】
気象庁によりますと、中国地方では、８日頃は大雪となる見込みです。気象庁は、積雪や路面の凍結による交通障害に十分注意するよう呼びかけています。
【中国・四国地方の雪 どうなる？】広島・岡山・山口・鳥取・島根・香川・愛媛・高知・徳島 2月5日（木）～10日（火）雪雨シミュレーション【気象庁 5日現在】
［気象概況］
８日頃には、中国地方の上空約５０００メートルに氷点下３６度以下の強い寒気が流れ込み、冬型の気圧配置が強まる見込みです。
［雪の予想］
中国地方では、８日頃は大雪となり、雪雲が予想より発達し、同じ場所で降り続いた場合には、警報級の大雪となる可能性があります。
７日１８時から８日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
山陽 山地 ５０センチ
山陽 平地 ２０センチ
山陰 山地 ５０センチ
山陰 平地 ３０センチ
※GSM（シミュレーション）は比較的大まかに雨・雪雲を予想する傾向があるため、局地的には雨・雪が降らないこともあります。予想にはブレ幅がありますので、最新の気象情報を確認してください。
▶5日（木）～１０日（火）中国・四国地方の雪雨シミュレーション画像
５日（木）
【中国地方】
広島県は、気圧の谷や湿った空気の影響でおおむね曇るでしょう。
岡山県は気圧の谷や湿った空気の影響でおおむね曇るでしょう。
山口県は気圧の谷や湿った空気の影響によりおおむね曇りで、雨が降る所があるでしょう。
鳥取県は高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。
島根県は気圧の谷や湿った空気の影響でおおむね曇るでしょう。
【四国地方】
香川県は高気圧に覆われて概ね晴れるでしょう。
愛媛県は高気圧に覆われて概ね晴れるでしょう。
高知県は高気圧に覆われて概ね晴れるでしょう。
徳島県は高気圧に覆われて概ね晴れるでしょう。
６日（金）
【中国地方】
広島県は寒気や湿った空気の影響でおおむね曇る見込みです。
岡山県は寒気や湿った空気の影響でおおむね曇り、北部では午後は雪や雨の降る所がある見込みです。
山口県は高気圧に覆われておおむね晴れとなりますが、気圧の谷や寒気の影響により次第に曇りとなり、雪や雨が降る所があるでしょう。
鳥取県は寒気や湿った空気の影響で曇り、夕方から雨や雪が降る見込みです。
島根県は寒気や湿った空気の影響で曇り、夜は東部や隠岐を中心に雨や雪が降る見込みです。
【四国地方】
香川県は気圧の谷や湿った空気の影響で概ね曇りとなる見込みです。
愛媛県は気圧の谷や湿った空気の影響で概ね曇りとなる見込みです。
高知県は気圧の谷や湿った空気の影響で概ね曇りとなる見込みです。
徳島県は気圧の谷や湿った空気の影響で概ね曇りとなる見込みです。
７日（土）
８日（日）
９日（月）
１０日（火）
※GSM（シミュレーション）は比較的大まかに雨・雪雲を予想する傾向があるため、局地的には雨・雪が降らないこともあります。予想にはブレ幅がありますので、最新の気象情報を確認してください。